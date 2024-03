Британская Shell сохраняет долгосрочный контракт на покупку СПГ у НОВАТЭКа

В отчете также говорится, что Shell сохраняет свою долю в 27,5% в компании Sakhalin Energy Investment Company Ltd. В июне 2022 президент России Владимир Путин подписал указ о передаче имущества Sakhalin Energy Investment Company Ltd. в безвозмездное пользование новому российскому оператору проекта «Сахалин-2». Японские Mitsui & Co. и Mitsubishi подтвердили, что остаются в проекте. Shell же отказалась войти в состав совладельцев российского оператора.