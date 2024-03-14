Британская Shell сохраняет долгосрочный контракт на покупку СПГ у НОВАТЭКа

Сейчас у Shell остался offtake-контракт на получение до 1 млн тонн СПГ в год с «Сахалина-2» до 2028 года. В 2023-м «Сахалин-2» экспортировал 10,2 млн т СПГ, из них почти 6 млн т ушли в Японию, 2,58 млн т — в Китай, 1,65 млн т — в Южную Корею. По долгосрочным контрактам реализуются до 90% партий «Сахалин-2».