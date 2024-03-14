Atlantic Council: США ощутимо отстают в гонке по цифровизации нацвалют

За четыре года число стран, активно изучающих внедрение CBDC — цифровой валюты центральных банков, или ЦВЦБ, выросло почти в четыре раза: по данным на март 2024 года, проектами в этой сфере заняты 134 страны, формирующие 98% мировой экономики (против 35 стран в мае 2020 года). Причем более половины из них находятся на продвинутых стадиях разработки, пилотирования или запуска, показало исследование, проведенное американским аналитическим центром Atlantic Council.
Согласно отчету, все страны G20, за исключением Аргентины, сейчас находятся на одной из этих продвинутых стадий, хотя, в частности, Соединенные Штаты довольно ощутимо отстают от «цифровой гонки». «В США прогресс в области розничных цифровых валют застопорился. Увеличивается разрыв между США и банками G7, включая Банк Англии и Банк Японии. ЦВЦБ стала одним из вопросов текущей президентской кампании в США, и некоторые кандидаты высказались против развития этого направления», — отмечается в докладе. В частности, глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил в этом месяце, что «ничего подобного и близко не произойдет», а кандидат в президенты Дональд Трамп «поклялся не допустить ее введения», напоминает Reuters.
По словам Джоша Липски из Atlantic Council, результаты исследования демонстрируют серьезные расхождения между крупнейшими центральными банками мира по поводу ЦБЦВ. Сторонники цифровой нацвалюты говорят, что она может стать удачной альтернативой наличным средствам, противники же опасаются, что с ее помощью государство может «шпионить» и «контролировать» финансовый сектор. По словам Липски, которые передает Reuters, в случае, если Вашингтон не включится в «цифровую повестку», а другие страны так и продолжат устанавливать новые стандарты в отношении ЦВЦБ, то «Вашингтон может потерять часть своего влияния на мировые финансы».
В отчете также указано, что работа над массовым запуском ЦВЦБ ускорилась после начала российско-украинского конфликта в 2022 году и последующих ответных санкций G7. В настоящее время реализуется тринадцать трансграничных массовых проектов в этой сфере, включая проект под названием «mBridge», который соединяет Китай, Таиланд, ОАЭ и Гонконг и в этом году охватит еще 11 новых стран.
Кроме того, все страны-члены БРИКС — Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка — находятся на продвинутых стадиях по внедрению ЦВЦБ. По прогнозу Липски, в этом году на саммите в России блок будет продвигать альтернативные доллару платежные системы. «Все они могут стать частью “лавины” крупных запусков к 2027 году, как и ЕЦБ, чья текущая пилотная схема рассматривается как потенциальный образец для других ведущих экономик», — считает эксперт.
Наиболее продвинутым и самым крупным пилотным проектом в области ЦВЦБ Липски называет китайский цифровой юань, которым уже пробовали оплачивать покупки во время пандемии Covid-19, проезд на общественном транспорте, и даже нефть и драгоценные металлы.
В отчете Atlantic Council приводятся следующие данные:
19 стран из Группы 20 (G20) сейчас находятся на продвинутой стадии разработки Atlantic Council. Из них одиннадцать стран уже находятся на стадии пилотирования. В их число входят Бразилия, Япония, Индия, Австралия, Южная Корея, ЮАР, Россия и Турция. Дальше всех в этой сфере продвинулись Китай, Европа и Япония.
В настоящее время в мире насчитывается 36 пилотных проектов по внедрению ЦВЦБ, включая цифровое евро. Европейский центральный банк (ЕЦБ) сейчас находится на подготовительном этапе, проводя практические испытания с проведением некоторых транзакций в контролируемой среде. Подготовка к внедрению цифрового евро длится два года и, как ожидается, завершится в 2025 году;
Три страны полностью запустили ЦВЦБ — Багамы, Ямайка и Нигерия. Восточно-карибский валютный союз, состоящий из восьми стран, приостановил доступность DCash из-за технических проблем и разрабатывает новый пилотный проект. Источник: Atlantic Council.
Интерактивную карту можно посмотреть здесь.
Цифровая валюта центральных банков (Central Bank Digital Currency, CBDC, или ЦВЦБ) — это цифровой аналог национальных фиатных валют, которые выпускаются, регулируются и гарантируются Центральными банками (ЦБ). Стоимость CBDC определяется Центральным банком и равна фиатной валюте страны. О том, что такое цифровой рубль и кому он нужен, Frank Media подробно разбирали здесь.