Atlantic Council: США ощутимо отстают в гонке по цифровизации нацвалют

19 стран из Группы 20 (G20) сейчас находятся на продвинутой стадии разработки Atlantic Council. Из них одиннадцать стран уже находятся на стадии пилотирования. В их число входят Бразилия, Япония, Индия, Австралия, Южная Корея, ЮАР, Россия и Турция. Дальше всех в этой сфере продвинулись Китай, Европа и Япония.

В настоящее время в мире насчитывается 36 пилотных проектов по внедрению ЦВЦБ, включая цифровое евро. Европейский центральный банк (ЕЦБ) сейчас находится на подготовительном этапе, проводя практические испытания с проведением некоторых транзакций в контролируемой среде. Подготовка к внедрению цифрового евро длится два года и, как ожидается, завершится в 2025 году;

Три страны полностью запустили ЦВЦБ — Багамы, Ямайка и Нигерия. Восточно-карибский валютный союз, состоящий из восьми стран, приостановил доступность DCash из-за технических проблем и разрабатывает новый пилотный проект. Источник: Atlantic Council.

Интерактивную карту можно посмотреть здесь.