«Яндекс такси» снизит скорость поиска машины при частых отменах со стороны пользователя

В «Яндекс такси» подчеркнули, что теперь водителю в первую очередь предлагают заказ, который с большей вероятностью состоится. При этом алгоритм не будет считать вынужденные отмены, например, когда автомобиль едет значительно дольше, чем рассчитывалось при заказе, или долгое время стоит на месте. Сервис предупредит о нововведении прямо в приложении, там же можно будет посмотреть и показатель отмен. Он постепенно отобразится у всех пользователей «Яндекс go», причем без учета прошлых отмен.