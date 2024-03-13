«Яндекс такси» снизит скорость поиска машины при частых отменах со стороны пользователя

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. «Яндекс такси» начал внедрять новый алгоритм, учитывающий отмены поездок со стороны пользователей. Он поможет сдерживать цены на такси, рассказали ТАСС в компании.
«Яндекс такси» будет стимулировать пассажиров меньше отменять заказы без необходимости, чтобы сдерживать рост цен за счет более оптимального распределения времени водителей", — говорится в сообщении.
Алгоритм учитывает соотношение совершенных и отмененных поездок для каждого пассажира, отметили в компании. На основе расчета по данным последних 30 заказов пользователю присваивают один из трех статусов: «Все в порядке», «Приемлемо» или «Непорядок». В приложении сказано, что во втором случае поиск машины может быть дольше, при самом низком статусе — поиск машины медленнее, а функция заказа нескольких такси недоступна.
В «Яндекс такси» подчеркнули, что теперь водителю в первую очередь предлагают заказ, который с большей вероятностью состоится. При этом алгоритм не будет считать вынужденные отмены, например, когда автомобиль едет значительно дольше, чем рассчитывалось при заказе, или долгое время стоит на месте. Сервис предупредит о нововведении прямо в приложении, там же можно будет посмотреть и показатель отмен. Он постепенно отобразится у всех пользователей «Яндекс go», причем без учета прошлых отмен.
«Как только водитель принимает заказ, он становится недоступным для других пассажиров. Чем меньше свободных водителей в округе, тем выше временный повышающий коэффициент и, соответственно, стоимость поездки. Поэтому когда люди отменяют поездку, чтобы тут же заказать другую, или заказывают несколько машин одновременно, другие пассажиры вынуждены дольше ждать такси или заказывать его по более высокой цене», — объяснили в компании.
Ранее в «Яндекс такси» сообщили, что регулярно информируют ФАС обо всех нововведениях и планах. По словам главы службы Максима Шаскольского, в ближайшее время регулятор сможет начать проверки сервиса на предмет нарушения антимонопольного законодательства и доминирующего положения на рынке, в частности, у регулятора есть претензии, которые связаны с завышением цен на поездки, а также с блокировкой водителей и пассажиров.