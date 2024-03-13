ВТБ подал иск к Euroclear из-за блокировки средств банка в депозитарии

Согласно предписанию Банка России в марте 2022 года Национальный расчетный депозитарий (НРД) ограничил операции по счетам бельгийского Euroclear. Депозитарий, в свою очередь, ограничил операции по счету НРД. Евросоюз в начале июня 2022 года включил НРД в санкционный список, что привело к блокировке его счетов в Euroclear.