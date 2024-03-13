ВТБ подал иск к Euroclear из-за блокировки средств банка в депозитарии

В пресс-службе ВТБ уточнили «Интерфаксу», что иск был подан для защиты имущественных интересов кредитной организации из-за блокировки ее денежных средств на счете в депозитарии. «В дальнейшем ВТБ намерен предпринимать все необходимые меры по урегулированию ситуации в рамках действующего законодательства», — отметили в пресс-службе ВТБ.
Согласно предписанию Банка России в марте 2022 года Национальный расчетный депозитарий (НРД) ограничил операции по счетам бельгийского Euroclear. Депозитарий, в свою очередь, ограничил операции по счету НРД. Евросоюз в начале июня 2022 года включил НРД в санкционный список, что привело к блокировке его счетов в Euroclear.
В 2023 году российские частные инвесторы и банки начали судиться с Euroclear. Сейчас в российских арбитражных судах рассматриваются 98 исков к Euroclear. Источники Reuters предполагают, что Euroclear столкнется с еще большим количеством исков, если Запад передаст Украине заморожены российские активы России.
Милена Костерева