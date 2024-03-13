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ВТБ подал иск к Euroclear из-за блокировки средств банка в депозитарии

В Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области поступило исковое заявление ВТБ (MOEX: VTBR) о взыскании ущерба с Euroclear Bank. Из картотеки арбитражных дел следует, что иск был подан 12 марта, к производству он пока не принят. Сумма исковых требований неизвестна.
Источник: Reuters

В пресс-службе ВТБ уточнили «Интерфаксу», что иск был подан для защиты имущественных интересов кредитной организации из-за блокировки ее денежных средств на счете в депозитарии. «В дальнейшем ВТБ намерен предпринимать все необходимые меры по урегулированию ситуации в рамках действующего законодательства», — отметили в пресс-службе ВТБ.

Согласно предписанию Банка России в марте 2022 года Национальный расчетный депозитарий (НРД) ограничил операции по счетам бельгийского Euroclear. Депозитарий, в свою очередь, ограничил операции по счету НРД. Евросоюз в начале июня 2022 года включил НРД в санкционный список, что привело к блокировке его счетов в Euroclear.

В 2023 году российские частные инвесторы и банки начали судиться с Euroclear. Сейчас в российских арбитражных судах рассматриваются 98 исков к Euroclear. Источники Reuters предполагают, что Euroclear столкнется с еще большим количеством исков, если Запад передаст Украине заморожены российские активы России.

Милена Костерева