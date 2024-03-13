ВС отправил на пересмотр решения в пользу «Тинькофф» о заработке на курсе

На заседании, с записью которого ознакомился РБК, адвокат Тинькофф Банка, отвечая на вопросы судебной коллеги, пояснил, что с точки зрения банка клиент злоупотребил правом на основе выявленной ошибки. По его словам, целью конверсионной операции является переход одной валюты в другую валюту. Однако цели операций Филимонова, которые он проводил 1 и 11 марта, не были направлены на это, а были зациклены на покупке иностранной валюты и на переводе их обратно в рублевую зону. По его словам, «недопустимо» покупать и продавать валюту в рамках одного банка: например, профессиональные инвесторы покупают доллары в одном месте, а продают их по более выгодному курсу в другом. На это судья заметил, что если распространить эту логику на действия банка, то он поступает точно так же: покупает валюту по одной цене, а продает ее по другой цене. Адвокат банка ответил, что прибыль от таких операций могут получать только банк и квалифицированный инвестор, который получил специальное образование.