Верховный суд отменил решения в пользу «Тинькофф» о заработке на курсе валют

Коллеги Верховного суда на заседании 12 марта 2024 года отметила, что изложенные Филимоновым доводы о нарушениях судами норм права заслуживают внимания: например, суд апелляционной инстанции ничем не обосновал вывод о злоупотреблении Филимоновым правом при совершении операций по приобретению валюты на условиях банка, а также не указал, каким образом покупатель валюты должен был распознать наличие какой-либо ошибки в установленных курсах и в силу чего отказаться от покупки. В определении также указывается позиция заявителя о том, что банк может заблокировать денежные средства на счете только по решению суда либо по постановлению органов предварительного следствия при наличии судебного решения.