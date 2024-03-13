В Кремле пояснили предложение Путина о прогрессивном налогообложении в России

«Говоря о справедливости, он говорил, что кто зарабатывает меньше, должен платить меньше, а кто больше — тот больше. В этом основной принцип справедливости. Но основные модальности будут разработаны и предложены Госдумой и правительством», — сказал пресс-секретарь президента РФ.