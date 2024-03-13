У ВТБ наблюдается сбой в переводах средств через Систему быстрых платежей

«В работе “ВТБ Онлайн” кратковременно наблюдались точечные ограничения, которые могли влиять на проведение переводов через СБП. Специалисты банка оперативно устранили проблемы, сейчас все сервисы работают в штатном режиме. Мы проработали все необходимые меры для того, чтобы минимизировать такие ситуации в дальнейшем», — заявили в пресс-службе ВТБ (примерно в 15:00 мск). Frank Media направили запрос в «Тинькофф банк».