У ВТБ наблюдается сбой в переводах средств через Систему быстрых платежей

В работе сервиса перевода средств ВТБ через Систему быстрых платежей (СБП) наблюдаются сбой, сообщили в поддержке банка: «Платежи и переводы СБП временно не проходят». В ВТБ подчеркнули, что «уже занимаются восстановлением сервиса».
В приложении «Тинькофф банка» также указывают в возможных трудностях при переводе в ВТБ денег через СБП. У корреспондентов Frank Media переводы в ВТБ прошли из нескольких разных кредитных организаций и обратно.
«В работе “ВТБ Онлайн” кратковременно наблюдались точечные ограничения, которые могли влиять на проведение переводов через СБП. Специалисты банка оперативно устранили проблемы, сейчас все сервисы работают в штатном режиме. Мы проработали все необходимые меры для того, чтобы минимизировать такие ситуации в дальнейшем», — заявили в пресс-службе ВТБ (примерно в 15:00 мск). Frank Media направили запрос в «Тинькофф банк».
В начале марта наблюдались сбои в работе приложений «Тинькофф банка» и «Тинькофф Инвестиций». На работу приложений кредитной организации тогда жаловались как пользователи IPhone, так и телефонов на системе Android.