Times: Великобритания будет платить беженцам за добровольный переезд в Руанду

«Мы изучаем возможность [внедрения опции] добровольного переезда в Руанду для тех, кто не имеет права находиться здесь (в Великобритании — прим. ТАСС)», — сказал он.
В Соединенном Королевстве уже действует схема предоставления финансовой помощи в размере до 3 тыс. фунтов для просителей убежищ, чьи заявки были отклонены, а также для иностранных преступников и других мигрантов, которые не имеют права оставаться на территории Великобритании. Особенность нового механизма заключается в том, что теперь им предлагают не возвращение в страну своего происхождения, а переезд в Руанду. В британском МВД полагают, что эта схема может быть интересна гражданам охваченных войной или авторитарных стран. В качестве примера таких стран приводятся Афганистан и Иран.
The Times отметила, что воспользоваться этим предложением потенциально могут десятки тысяч человек. В 2023 году МВД Великобритании отклонило свыше 30 тыс. прошений на получение убежища. После этого около 4 тыс. человек решили добровольно вернуться к себе на родину. Помимо них, самостоятельно в страну своего происхождения возвратились еще 15 тыс. человек — в основном те, кто отсидел свой тюремный срок в королевстве, а также лица с просроченной визой. Кроме того, 6,4 тыс. человек были принудительно возвращены на родину.
Тем не менее эти показатели ниже тех цифр, которые фиксировались в стране к моменту прихода правящей Консервативной партии в 2010 году. Тогда количество добровольных возвращений превышало 30 тыс. за год, в то время как в принудительном порядке из страны были высланы почти 14 тыс. человек.
Согласно The Times, власти Руанды готовы предоставить жилье всем иммигрантам сроком на пять лет, а также запустить программы интеграции в общество и помочь им получить образование и работу. Отмечается, что те, кто не согласится на новую схему, останутся в Великобритании в подвешенном состоянии — без жилья и возможности официально работать и претендовать на пособия. «Мы надеемся, что неудачливые соискатели убежища, у которых нет прав на пособия или работу в Великобритании и которые могут жить в отелях в течение длительного периода времени, захотят воспользоваться этой возможностью», — заявил изданию источник в британском правительстве.
Высылка в Руанду
В январе депутаты Палаты общин (нижней палаты) британского парламента приняли законопроект о высылке нелегальных иммигрантов в Руанду на время рассмотрения их прошений об убежище. План, предполагающий отправку нелегалов в Руанду, был представлен почти два года назад еще кабинетом Бориса Джонсона. Пока его так и не удалось воплотить в жизнь из-за позиции британских судов, посчитавших, что депортированным в Руанду иммигрантам будет грозить высылка в родные страны, где их жизнь и здоровье могут подвергнуться опасности.
Чтобы обойти возникшую преграду, правительство премьер-министра Риши Сунака подписало новое соглашение с Руандой, призванное исключить такую возможность, а также представило новый законопроект. В нем Руанда объявляется безопасной страной, также предусматриваются меры, которые ограничат возможности высылаемых мигрантов оспорить это в суде.
Законопроект обсуждается членами Палаты лордов (верхней палаты парламента), которые вносят в него свои поправки. Документ вернется на рассмотрение Палаты общин 18 марта. Как отметила The Times, правительство надеется, что к концу месяца инициатива будет одобрена и закон вступит в силу.
Проблема нелегалов
Число нелегальных мигрантов, добирающихся до берегов Англии на надувных лодках через пролив Ла-Манш, увеличивалось на протяжении последних лет. Всего с 2018 года через Ла-Манш в Великобританию перебрались более 110 тыс. нелегалов, несмотря на обещания Консервативной партии противодействовать незаконной иммиграции.
На период рассмотрения заявок нелегалов, как правило, размещают в специальных миграционных центрах, однако количества этих центров недостаточно. Содержание таких иммигрантов, по данным The Times, обходится британским налогоплательщикам примерно в 4 млрд фунтов ($5,1 млрд) в год. В частности, на размещение нелегалов в отелях уходит порядка 6 млн фунтов ($7,7 млн) в сутки.