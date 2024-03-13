Times: Великобритания будет платить беженцам за добровольный переезд в Руанду

Согласно The Times, власти Руанды готовы предоставить жилье всем иммигрантам сроком на пять лет, а также запустить программы интеграции в общество и помочь им получить образование и работу. Отмечается, что те, кто не согласится на новую схему, останутся в Великобритании в подвешенном состоянии — без жилья и возможности официально работать и претендовать на пособия. «Мы надеемся, что неудачливые соискатели убежища, у которых нет прав на пособия или работу в Великобритании и которые могут жить в отелях в течение длительного периода времени, захотят воспользоваться этой возможностью», — заявил изданию источник в британском правительстве.