Суд в Москве оштрафовал Google на 4 млн рублей

С февраля 2021 года в РФ действует закон о самоконтроле социальных сетей, в соответствии с которым платформы обязаны самостоятельно выявлять и блокировать противоправный контент. В 2023 году были приняты поправки в КоАП РФ, согласно которым соцсетям грозят штрафы до 8 млн рублей за несоблюдение требований этого закона.