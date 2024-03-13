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Суд в Москве оштрафовал Google на 4 млн рублей

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Таганский суд Москвы оштрафовал на 4 млн рублей компанию Google за неисполнение обязанностей по ограничению доступа к запрещенной информации. Об этом ТАСС сообщили в суде.
Источник: Reuters

«Google LLC. признан виновным в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 13.50 КоАП РФ (неисполнение владельцем социальной сети обязанности по осуществлению мониторинга и (или) принятию мер по ограничению доступа к информации), ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4 млн рублей», — сказала собеседница агентства.

С февраля 2021 года в РФ действует закон о самоконтроле социальных сетей, в соответствии с которым платформы обязаны самостоятельно выявлять и блокировать противоправный контент. В 2023 году были приняты поправки в КоАП РФ, согласно которым соцсетям грозят штрафы до 8 млн рублей за несоблюдение требований этого закона.