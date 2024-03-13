Сбер впервые выдал больше ипотек на частные дома, чем на квартиры в новостройках

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Количество ипотечных кредитов на индивидуальные дома впервые превысило число выдач ипотек на квартиры во многоквартирных новостройках. Об этом говорится в исследовании аналитического центра «Домклик».
«Спрос на первичное жилье продолжает снижаться — 7,4 тыс. выдач за февраль. При этом доля новостроек в структуре выданной ипотеки достигла минимального значения за всю историю наблюдений — 14,8%», — говорится в распространенном сообщении. Количество сделок в сегменте новостроек уменьшилось на 31,4% с января, отмечается в исследовании.
Вместе с тем в преддверии весенне-летнего сезона количество выдач на рынке индивидуального жилищного строительства (ИЖС) поднялось до 9,7 тыс. Доля этого сегмента ипотеки установила рекорд — 19,3% в общей структуре выдач. За месяц количество выдач ипотеки на частные дома выросло 34,1%. Лидирующий рост доли ИЖС отмечен в республиках Тыва (54,1%), Саха (Якутия) (46,3%) и Хакасия (38%).
Также аналитики отмечают рост количества сделок в сегменте готового жилья на 26% за месяц, до 31,6 тыс. ипотек, что, однако, ниже минимального значения 2023 года, которое наблюдалось в январе (38,1 тыс. выдач). Доля вторичного рынка составила в феврале 62,8%, сильнее всего увеличившись в Вологодской (+19,1 процентных пункта с января), Волгоградской (+17,2 п. п.) и Пензенской (+16,2 п. п.) областях. В Москве и Санкт-Петербурге рост доли вторичной ипотеки составил 13 и 11 п. п. соответственно.
Отток спроса с первичного рынка вызван жесткими условиями для заемщиков, отмечается в исследовании. Однако, по мнению аналитиков «Домклик», количество выдач на готовое жилье едва ли существенно вырастет в ближайшие месяцы, так как 1 марта Банк России в очередной раз повысил надбавки по коэффициентам риска в ипотечном кредитовании. При этом в Сбербанке полагают, что в ближайший год спрос на частные дома только продолжит расти.
«В качестве ключевых факторов, которые способствуют ускорению развития этого рынка, можно выделить, во-первых, появление новых продуктов для покупателей, что в перспективе снизит рискованность приобретения этого типа недвижимости. Кроме того, сейчас активно обсуждаются новые законы, в частности законопроект об эскроу-счетах, налоговые льготы для застройщиков, упрощение процедуры получения разрешений», — отметил директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи.