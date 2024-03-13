Сбер впервые выдал больше ипотек на частные дома, чем на квартиры в новостройках

Отток спроса с первичного рынка вызван жесткими условиями для заемщиков, отмечается в исследовании. Однако, по мнению аналитиков «Домклик», количество выдач на готовое жилье едва ли существенно вырастет в ближайшие месяцы, так как 1 марта Банк России в очередной раз повысил надбавки по коэффициентам риска в ипотечном кредитовании. При этом в Сбербанке полагают, что в ближайший год спрос на частные дома только продолжит расти.