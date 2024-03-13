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С автовладельцев потребовали доплатить 300−840 тыс. утильсбора за импортные машины

Автовладельцы, которые решили сэкономить на покупке импортных автомобилей и заказывали их у частных посредников, столкнулись с требованием оплатить утилизационный сбор по повышенным ставкам — 300−840 тыс. рублей, рассказали «Известиям» владельцы таких транспортных средств.
Источник: РИА "Новости"

Проблема коснулась 5−7 тыс. автовладельцев, говорят участники рынка. Это люди, которые заказывали авто через посредников, для личного пользования и рассчитывали на оплату сбора по льготным коэффициентам. Но Федеральная таможенная служба рассчитала их по коммерческим ставкам — как для машин, ввозимых дилерами.

Льготные тарифы утильсбора на самые ходовые модели составляют 3,4 тыс. и 5,2 тыс. рублей, полные тарифы — от 300 тыс. до 1,3 млн.

Посредники-перекупщики, ввозя машины в Россию, часто оформляют их по льготному тарифу. Но когда машина перепродается, бремя доплаты сбора часто ложится именно на нового владельца, пояснили эксперты.

«Практика показывает, что зачастую надзорные органы предъявляют требования о доплате покупателю, поскольку именно он физически обладает автомобилем, и в случае неуплаты на нее можно обратить взыскание», — пояснил адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

Автовладельцы, столкнувшиеся с претензиями таможенных органов, сейчас пожинают плоды своего желания сэкономить на покупке автомобиля, считает вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

«Это было предсказуемо: мы уже неоднократно предупреждали о том, что такая экономия в итоге выльется в дополнительные траты. Практика показывает, что любые попытки обмануть систему и попытаться найти ту или иную лазейку, обычно заканчиваются дополнительными расходами, которые съедают всю экономию», — рассказал он «Известиям».