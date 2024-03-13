С автовладельцев потребовали доплатить 300−840 тыс. утильсбора за импортные машины

«Это было предсказуемо: мы уже неоднократно предупреждали о том, что такая экономия в итоге выльется в дополнительные траты. Практика показывает, что любые попытки обмануть систему и попытаться найти ту или иную лазейку, обычно заканчиваются дополнительными расходами, которые съедают всю экономию», — рассказал он «Известиям».