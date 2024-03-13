С автовладельцев потребовали доплатить 300−840 тыс. утильсбора за импортные машины

Проблема коснулась 5−7 тыс. автовладельцев, говорят участники рынка. Это люди, которые заказывали авто через посредников, для личного пользования и рассчитывали на оплату сбора по льготным коэффициентам. Но Федеральная таможенная служба рассчитала их по коммерческим ставкам — как для машин, ввозимых дилерами.
Льготные тарифы утильсбора на самые ходовые модели составляют 3,4 тыс. и 5,2 тыс. рублей, полные тарифы — от 300 тыс. до 1,3 млн.
Посредники-перекупщики, ввозя машины в Россию, часто оформляют их по льготному тарифу. Но когда машина перепродается, бремя доплаты сбора часто ложится именно на нового владельца, пояснили эксперты.
«Практика показывает, что зачастую надзорные органы предъявляют требования о доплате покупателю, поскольку именно он физически обладает автомобилем, и в случае неуплаты на нее можно обратить взыскание», — пояснил адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько.
Автовладельцы, столкнувшиеся с претензиями таможенных органов, сейчас пожинают плоды своего желания сэкономить на покупке автомобиля, считает вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.
«Это было предсказуемо: мы уже неоднократно предупреждали о том, что такая экономия в итоге выльется в дополнительные траты. Практика показывает, что любые попытки обмануть систему и попытаться найти ту или иную лазейку, обычно заканчиваются дополнительными расходами, которые съедают всю экономию», — рассказал он «Известиям».