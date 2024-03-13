РЖД запускают акцию со скидками в Год семьи

В летний сезон пассажиры с детьми также могут воспользоваться круглогодичным тарифным планом «Большая семья» (скидка 15% на проезд в купе семьям с тремя и более детьми). Действует акция «Счастливые каникулы» (скидка детям от 10 до 17 лет в размере 50% на проезд в плацкартных и в общих вагонах, а также в купейных двухэтажных вагонах) и другие.