РЖД запускают акцию со скидками в Год семьи

Скидка действует в поездах дальнего следования «в весенний и осенне — зимний периоды» для всех, кто едет с детьми до 18 лет. Чтобы получить скидку, необходимо оформить документы на ребенка и его сопровождающих в одном заказе (всего до четырех билетов).
При этом дети до 10 лет (в купейных вагонах поездов всех категорий) и школьники, воспитанники общеобразовательных учреждений от 10 лет и старше (в купейных вагонах двухэтажных поездов всех категорий), указанные в едином заказе, перевозятся по льготным тарифам.
В летний сезон пассажиры с детьми также могут воспользоваться круглогодичным тарифным планом «Большая семья» (скидка 15% на проезд в купе семьям с тремя и более детьми). Действует акция «Счастливые каникулы» (скидка детям от 10 до 17 лет в размере 50% на проезд в плацкартных и в общих вагонах, а также в купейных двухэтажных вагонах) и другие.
Билеты со скидками можно купить на проезд в поездах по России.
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