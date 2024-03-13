Росстат зафиксировал нулевую недельную инфляцию в России

С начала марта потребительские цены в стране выросли на 0,05%, с начала года — на 1,6%.
В годовом выражении инфляция в РФ на 11 марта 2024 года (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты) составила 7,72%.
Продовольственные товары
По данным статистики, за отчетный период выросли цены на говядину, баранину, сахар-песок (+0,5%), стерилизованное молоко, маргарин, твердые, полутвердые и мягкие сыры, печенье, вермишель (+0,3%), сосиски, сардельки, вареные колбасы, мороженую рыбу, сливочное масло, пастеризованное молоко, творог, рис и водку (+0,2%), полукопченые и варено-копченые колбасы, пшеничный хлеб, макаронные изделия и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) (+0,1%).
Также цены выросли на столовую свеклу (+2,2%), помидоры (+1,8%), морковь (+1,3%), белокочанную капусту (+1%), яблоки (+0,4%), картофель (+0,2%), репчатый лук (+0,1%).
В то же время снизились цены на куриные яйца (-0,7%), гречневую крупу и фруктово-ягодные консервы для детского питания (-0,3%), овощные консервы для детского питания (-0,2%), свинину, мясные консервы для детского питания и пшено (-0,1%).
Непродовольственные товары, медикаменты и услуги
В группе наблюдаемых медикаментов подорожали корвалол и поливитамины (+0,6%), левомеколь (+0,3%), аллохол, нимесулид и эргоферон (+0,1%). Снизились цены на метамизол натрия (отечественный анальгин) (-0,5%), валидол (-0,3%), комбинированные анальгетики и ренгалин (-0,1%).
Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости выросли цены на туалетную бумагу (+0,5%), хозяйственное мыло, зубные щетки и детские подгузники (+0,2%), пеленки для новорожденных (+0,1%). При этом цены снизились на сухие корма для домашних животных (-0,3%), зубные пасты и гигиенические прокладки (-0,1%).
Из остальных непродовольственных товаров цены выросли на древесностружечные и ориентированно-стружечные плиты (+0,6%), обрезные доски (+0,3%), кроссовки для детей (+0,2%), сигареты с фильтром, майки, футболки мужские, кроссовки для взрослых, футболки и спортивные детские костюмы (+0,1%). Снизились цены на легковые отечественные автомобили (-1,7%), смартфоны (-0,8%), телевизоры (-0,5%), женские колготки (-0,3%), электропылесосы, мужские носки и шампуни (-0,1%).
Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо в среднем практически не изменились.
Росстат отмечает, что выросла средняя стоимость проживания в гостиницах категорий 2−5 звезд (+0,8%), гостиницах категории 1 звезда или в мотелях (+0,3%), путевок в санатории, дома отдыха, пансионаты (+0,2%), проживания в хостелах (+0,1%).
Из остальных видов услуг выросли цены на мойку легкового автомобиля, модельную стрижку в женском и мужском залах (+0,1%).
Стоимость авиаперелета экономическим классом снизилась (-1,6%).