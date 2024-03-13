Российский уголь теряет позиции на азиатском рынке из-за низких цен

По ее оценкам, в феврале экспорт всех видов угля из РФ составил 8,48 млн метрических тонн, незначительно превысив январский показатель в 8,37 млн тонн. Однако это небольшое увеличение последовало после шести месяцев снижения, а февральский экспорт также был на 21,6% ниже уровня февраля 2022 года — 10,81 млн тонн.