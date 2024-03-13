Российский рынок акций закрылся снижением основных индексов

Внешний фон можно характеризовать как нейтральный. «Азиатские индексы завершили торги дня разнонаправленно, европейские в основном двигались в небольшом плюсе. В январе объем промышленного производства в еврозоне обрушился на 6,7% в годовом выражении, что заметно хуже прогнозных −2,9% год к году. Нефтяные цены получили поддержку со стороны EIA. В ежемесячном отчете организация резко повысила прогноз по стоимости Brent на 2024−2025 годы. По текущему году прогноз улучшен с $82,4 до $87 за баррель», — рассказал эксперт.