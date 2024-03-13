Российский рынок акций закрылся снижением основных индексов

«Развитию повышательного импульса могло помешать укрепление рубля. Кроме того, сдержанность покупателей можно объяснить напряженной геополитикой, сложным новостным фоном и приближением президентских выборов», — рассказал инвестиционный стратег «БКС мир инвестиций» Александр Бахтин.
Внешний фон можно характеризовать как нейтральный. «Азиатские индексы завершили торги дня разнонаправленно, европейские в основном двигались в небольшом плюсе. В январе объем промышленного производства в еврозоне обрушился на 6,7% в годовом выражении, что заметно хуже прогнозных −2,9% год к году. Нефтяные цены получили поддержку со стороны EIA. В ежемесячном отчете организация резко повысила прогноз по стоимости Brent на 2024−2025 годы. По текущему году прогноз улучшен с $82,4 до $87 за баррель», — рассказал эксперт.
Рынок акций.
Лидерами роста на фондовом рынке оказались акции АФК «Система» (+3,2%) на новости о том, что компания войдет на рынок химической продукции в Мордовии и начнет там производить водородное топливо, предположила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
Лидерами понижения оказались акции уходящего с рынка «Детского мира» (-3,8%).
Прогноз на 14 марта.
В четверг ожидается публикация важного для нефтяного рынка ежемесячного отчета МЭА. Важная макростатистика завтра выйдет в США — недельный отчет по количеству первичных обращений за пособиями по безработице, февральские данные по розничным продажам и ценам производителей. Состоится всеобщее собрание акционеров «Газпром нефти».
Прогноз «БКС мир инвестиций» по индексу Мосбиржи на 14 марта — 3 250 — 3 350 пунктов, по паре доллар-рубль — 90,5−92,5 ₽ По прогнозу Freedom Finance Global, завтра индекс Мосбиржи опять будет двигаться в коридоре 3 300 — 3 400 пунктов, пара USD/RUB проведет торги в диапазоне 90−92 ₽, EUR/RUB — в коридоре 99−101 ₽, юань — в коридоре 12,5−12,9 ₽