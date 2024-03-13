Россияне переплачивают по ипотеке четыре стоимости квартиры

«Рынок недвижимости переживает драматические события. Ключевая ставка достигла в 2023 году 16%, соответственно, ставка по ипотеке составляет 18−19%. При такой ставке переплата по кредиту за 20 лет составляет 400%, то есть заемщик возвращает банку на процентах еще четыре стоимости квартиры, кроме возврата тела кредита», — отметила экономист.