Решетников сообщил, что Россия вошла в топ-10 стран по внедрению ИИ

«Россия по объему совокупных вычислительных мощностей входит в топ-10 стран-лидеров, а общий уровень внедрения искусственного интеллекта в приоритетных направлениях экономики составил 31,5%, — сказал министр. — Высокий уровень зрелости ИИ позволяет его массово использовать в бизнесе и системе госуправления, а уровень внедрения за последние два года вырос в полтора раза».
По его словам, необходимо создавать стимулы тем, кто еще не внедрил ИИ, развивать под них рынок решений. Важно развивать параллельно фундаментальную науку, методы расчетов для нейросетей, новые способы формирования моделей и оптимизацию вычислений.
«Будем формировать научные школы, выделять дополнительное финансирование и открывать новые исследовательские центры, привлекать к этому бизнес, наращивать вычислительные мощности, чтобы будущим топовым специалистам было с чем работать», — подчеркнул Решетников.
Согласно национальной стратегии развития искусственного интеллекта до 2030 года внедрение ИИ в 95% организаций даст прирост ВВП на 11,2 трлн рублей, а инвестиции бизнеса и государства в ИИ увеличатся со 120 млрд до 850 млрд рублей.