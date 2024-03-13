Путин: общество нормально воспринимает переход к прогрессивному налогообложению

«Да, по сути прогрессивный налог. Сейчас в детали не хотел бы вдаваться, над этим нужно поработать. И таким образом нужно построить эту систему, чтобы она действительно давала большую отдачу для решения прежде всего социальных вопросов и задач, стоящих перед государством в этой области. Мы планируем снизить налоговое бремя, допустим, для многодетных семей, еще целый ряд предпринять шагов по этому направлению», — сказал Путин «РИА Новости». В новости не уточняется, на какой вопрос отвечал президент.