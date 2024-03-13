Путин: общество нормально воспринимает переход к прогрессивному налогообложению

«Да, по сути прогрессивный налог. Сейчас в детали не хотел бы вдаваться, над этим нужно поработать. И таким образом нужно построить эту систему, чтобы она действительно давала большую отдачу для решения прежде всего социальных вопросов и задач, стоящих перед государством в этой области. Мы планируем снизить налоговое бремя, допустим, для многодетных семей, еще целый ряд предпринять шагов по этому направлению», — сказал Путин «РИА Новости». В новости не уточняется, на какой вопрос отвечал президент.
Как рассказал глава государства, бывшие ярые сторонники плоской шкалы и ее авторы считают, что Россия «созрела для избирательного налогообложения». «Мне кажется, что общество воспримет это абсолютно нормально», — добавил он. Господин Путин отметил, что бизнес только просит, чтобы власти «определились с системой налогообложения, но не трогали ее больше, чтобы она была стабильной».
Владимир Путин во время послания Федеральному собранию поручил модернизировать налоговую систему и зафиксировать ее в новом виде до 2030 года. Президент предложил подумать над увеличением налоговой нагрузки на людей с более высокими доходами. Одновременно с этим он предложил снизить нагрузку на семьи, в том числе за счет вычетов.
Леонид Уварчев