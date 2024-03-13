Нефтекомпании обязались нарастить поставки топлива на биржу до конца марта

«В розничном сегменте цены стабильные. Оптовые (биржевые) цены позволяют АЗС функционировать на безубыточной основе и предотвращать их увеличение непосредственно на заправках», — говорится в сообщении (цитата по «Известиям»).
Во время заседания также обсуждался вопрос транспортировки нефти на трубных базисах. Сейчас инфраструктура перешла на круглосуточный режим работы. Комитет обсудил возможность сокращения времени отгрузки и увеличение квот на продажу топлива в трубную инфраструктуру через поставки «Транснефти». Дальнейшее совершенствование трубной инфраструктуры обсудят 19 марта на совещании в ФАС.
12 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия рискует потерять свою долю на нефтяном рынке из-за сокращения добычи нефти, тогда как другие страны добычу нефти только наращивают. До этого вице-премьер Александр Новак сообщил о планах сократить добычу нефти еще на 471 тыс. б/с во втором квартале текущего года в рамках договоренностей ОПЕК+.
Подробнее о ситуации с добычей нефти — в материале «Ъ» «ОПЕК+ продолжит сокращение добычи до лета».
Евгений Белоусов.