Нефтекомпании обязались нарастить поставки топлива на биржу до конца марта

12 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия рискует потерять свою долю на нефтяном рынке из-за сокращения добычи нефти, тогда как другие страны добычу нефти только наращивают. До этого вице-премьер Александр Новак сообщил о планах сократить добычу нефти еще на 471 тыс. б/с во втором квартале текущего года в рамках договоренностей ОПЕК+.