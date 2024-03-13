Минфин хочет увеличить в 100 раз план поступлений от приватизации на 2024 год

Минфин России предлагает увеличить плановый объем поступлений в бюджет от приватизации в 2024 году до не менее чем 100 млрд рублей, заявил министр финансов Антон Силуанов в ходе расширенного заседании коллегии Росимущества, передает «Интерфакс». В 2023 году в бюджет от приватизации поступило 29 млрд рублей.
Поступление дополнительных доходов и средств от приватизации у нас в этом году в бюджете — чуть больше 1 млрд. Мы считаем, что цифра должна быть скорректирована — не менее 100 млрд рублей мы ставим задачу сформировать.
министр финансов РФ Антон Силуанов.
Министерство финансов в декабре прошлого года направило предложение в правительство о продаже долей в порядка 30 компаниях, где государство владеет более чем 50-процентным пакетом. Антон Силуанов отметил, что существует много компаний, в которых Россия имеет долю «под 100%», при этом государство как собственник оказывается менее эффективным, чем частные инвесторы. «Министерство финансов внесло предложение в правительство по крупным компаниям, где доля государства более 50%, и предложили сократить долю участия, не теряя контрольный пакет. И это могут быть десятки, сотни миллиардов (рублей. — FM). Перечень находится в правительстве», — говорил тогда глава министерства.
В предшествующие годы поступления в бюджет от приватизации были скромными. Так, до того, как Минфин подготовил свой список для приватизации, заместитель министра финансов Алексей Моисеев в сентябре 2023 года заявлял, что в плане приватизации на 2024 год не указаны какие-либо крупные активы.
Речь идет лишь об активах на сумму 5−10 млрд рублей, но еще неизвестно, когда они будут приватизированы. Он отметил, что «формально говоря, осталось несколько вещей», в число которых входит 8%-1 акций «Совкомфлота» с учетом того, что 17% уже было продано ранее. Однако когда и как пройдет сделка будет зависеть только от конъектуры рынка.
Согласно данным Росимущества, в 2023 году государство получило 339 млрд рублей дивидендов от госкомпаний, передает РБК. Это в два раза меньше, чем в 2022-м году (753 млрд рублей), и соответствует уровню 2021 года.