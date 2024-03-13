Минфин хочет увеличить в 100 раз план поступлений от приватизации на 2024 год

Министерство финансов в декабре прошлого года направило предложение в правительство о продаже долей в порядка 30 компаниях, где государство владеет более чем 50-процентным пакетом. Антон Силуанов отметил, что существует много компаний, в которых Россия имеет долю «под 100%», при этом государство как собственник оказывается менее эффективным, чем частные инвесторы. «Министерство финансов внесло предложение в правительство по крупным компаниям, где доля государства более 50%, и предложили сократить долю участия, не теряя контрольный пакет. И это могут быть десятки, сотни миллиардов (рублей. — FM). Перечень находится в правительстве», — говорил тогда глава министерства.