Мартовские виды ЦБ: что ждет рубль, вклады, кредиты и акции

Косвенным подтверждением таких выводов можно увидеть на кривой индекса гособлигаций RGBI, которая находится возле своих нижних значений с ноября 2023 года. «Крупные игроки не спешат делать покупки государственных облигаций (ОФЗ), а наоборот, занимаются их продажей, что намекает на то, что в ближайшее время снижения ключевой ставки ожидать не стоит», — пояснил Михаил Курдюков.