Мартовские виды ЦБ: что ждет рубль, вклады, кредиты и акции

Рынок уже ждет снижение ключевой ставки: ряд крупных банков, не дожидаясь решения регулятора, снизили ставки на 0,7−1 процентный пункт для открывающихся вкладов.
Но на рынке пока не отражаются ожидания быстрого снижения ставки ЦБ: доходности облигаций по итогам февраля и в начале марта росли, а их цены снижались. Акции и курс рубля снизили зависимость от ставки и приспособились к жесткой денежно-кредитной политике регулятора.
Индекс Мосбиржи вырос с последнего заседания ЦБ РФ более чем на 3%, а с начала года на 7,5%.
Посидим, подождем
«Вряд ли стоит ожидать изменения ключевой ставки ЦБ в этот раз, так как прошло слишком мало времени. Темп роста цен не снизился. Ждем лета. Ощутимое снижение ставки не стоит ожидать раньше осени», — пояснил Илья Федоров, главный экономист «БКС Мир инвестиций».
«Логика, в которой ЦБ действует все последние годы, подсказывает, что ожидать снижения ключевой ставки на ближайшем заседании не стоит», — соглашается Антон Прокудин, главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции».
ЦБ РФ нацелен на снижение инфляции до 4%, если не в этом, то в следующем 2025 году. Отметим, что последние выходящие данные были противоречивыми: хотя инфляция остаётся ниже 8% годовых, наблюдается рост трат населения. И динамика кредитования складывается выше ожиданий.
ЦБ в свежем обзоре денежно-кредитной политики говорит примерно о том же.
«Соответственно, без изменения ставки ЦБ, ставки по вкладам также вряд ли изменятся», — считает Антон Прокудин.
По его оценке, валютный курс сейчас больше зависит от экспорта, который снижается. Курсы облигаций падают из-за рассеивания оптимизма, который был в конце 2023 году: тогда из-за слишком резкого повышения ставки рынок ожидал от ЦБ и быстрого снижения ставки.
«Акции в целом зависят от доходностей длинных ОФЗ и наблюдающийся оптимизм рынка акций таит опасность для молодых инвесторов», — предупредил эксперт.
«Не думаю, что ЦБ изменит ставку с учетом заявлений, сделанных буквально несколько дней назад. Регулятор считает инфляционные тренды не устоявшимися. Соответственно, сейчас мотива менять ставку нет», — считает начальник аналитического отдела ИК «РИКОМ-Траст», к.э.н. Олег Абелев.
По его мнению, важнее окажутся комментарии и протокол заседания совета директоров ЦЮ, который начал с этого года публиковать регулятор.
«В конце марта мы узнаем, как голосовали члены комитета по ставке», — напомнил он.
«По итогам заседания Банка России 22 марта ставка с высокой долей вероятности останется без изменений, т.к. ожидаемый эффект на инфляционные процессы от ее повышения еще достигнут», — прогнозирует директор аудиторско-консалтинговой группы «Юникон» Михаил Курдюков.
Все последние выступления представителей Банка России, их аналитические заметки указывают, что эффект от предыдущего повышения ставки стал виден в экономике, однако, все еще недостаточен для смены денежно-кредитной политики.
«При этом, макроэкономические показатели сейчас достаточно сильны и Банку России нет необходимости переходить к стимулированию экономики через снижение ключевой ставки», — отметил экономист.
Косвенным подтверждением таких выводов можно увидеть на кривой индекса гособлигаций RGBI, которая находится возле своих нижних значений с ноября 2023 года. «Крупные игроки не спешат делать покупки государственных облигаций (ОФЗ), а наоборот, занимаются их продажей, что намекает на то, что в ближайшее время снижения ключевой ставки ожидать не стоит», — пояснил Михаил Курдюков.
«В предыдущем месяце, впервые с июля прошлого года, ЦБ РФ не увеличил процентную ставку, хотя обсуждал повышение с 16% до 17%», — напомнила Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам».
«Как было сказано, большая часть Совета директоров считает, что снижение ставки начнется во второй половине 2024 года и будет осуществляться постепенно», — отметила экономист.
Комментарии регулятора настроили рынок на сохранение высокой ставки еще некоторое время: несмотря на замедление инфляции по сравнению с осенними показателями, инфляционное давление все еще велико, а спрос превышает возможности предложения.
Текущие показатели инфляции в пересчете на год превышают целевое значение в 4%, в годовом выражении инфляция пока продолжает расти, в том числе за счет эффекта базы, и составляет сейчас около 7,6%.
«С учетом текущих данных на данный момент не предвидится причин для изменения монетарной политики на следующем заседании, так регулятор, скорее всего, сохранит ставку и подчеркнет необходимость продолжения строгой монетарной политики», — считает Ольга Беленькая.
В целом, все эксперты сходятся во мнении, что цикл повышения ключевой ставки завершен. Ожидается, что смягчение денежно-монетарной политики начнется во втором полугодии. Это означает, что постепенно будет происходить снижение ставок по рублевым депозитам, и чтобы получить 15−16% годовых доходности, инвесторам потребуется активнее изучать рынок инвестиций.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».