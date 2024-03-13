Курс доллара, индекс Мосбиржи и отчет ЛУКОЙЛа: дайджест инвестора

Как ранее отмечал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин, сокращение экспорта из-за санкций и геополитики может усиливать давление на рубль. «Хотя эти же факторы способны снижать и импорт, что уменьшит дисбаланс между спросом на иностранную валюту и ее предложением, все же он может сохраняться, в том числе под воздействием возросших бюджетных расходов, а также относительно высокого объема выводимого из страны капитала», — объясняет Бабин.