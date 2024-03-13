Курс доллара, индекс Мосбиржи и отчет ЛУКОЙЛа: дайджест инвестора

Российская валюта.
Вчера, 12 марта, курс евро впервые с 28 февраля поднялся выше ₽100. Доллар также вчера укрепил свои позиции по отношению к рублю, поднявшись за день на 1,27% и достигнув отметки ₽91,78.
Сегодня в начале торгов курс евро продолжил укрепление, прибавив 0,20% и достигнув ₽100,54. Аналогичная тенденция наблюдалась и у доллара, который вырос на 0,18%, достигнув ₽91,94.
Как ранее отмечал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин, сокращение экспорта из-за санкций и геополитики может усиливать давление на рубль. «Хотя эти же факторы способны снижать и импорт, что уменьшит дисбаланс между спросом на иностранную валюту и ее предложением, все же он может сохраняться, в том числе под воздействием возросших бюджетных расходов, а также относительно высокого объема выводимого из страны капитала», — объясняет Бабин.
По словам начальника отдела экономического и отраслевого анализа центра аналитики и экспертизы ПСБ Евгения Локтюхова, 12 марта объемы торгов в паре USD/RUB отражали локальную просадку предложения при сдержанной активности спекулятивных участников. По его мнению, отсутствие значимых новостей и противоречивый внешний фон «поддерживали консолидационные настроения».
«Ситуация на валютном рынке на предвыборной неделе, по моему мнению, будет определяться в первую очередь действиями экспортеров. И не исключено сохранение невысокой торговой активности», — отмечал Локтюхов. При этом, по его мнению, во второй половине недели наиболее вероятен сценарий с увеличением продаж валютной выручки и начало снижения доллара в направлении годовых минимумов к району ₽88−89.
Аналитики «СберИнвестиций» называют курс рубля стабильным. Такую же оценку дают эксперты «Цифры брокер», добавляя, что рубль проявляет устойчивость в начале марта после некоторого ослабления в феврале, которое могло быть связано с сокращением продажи валютной выручки экспортерами.
Индекс Мосбиржи
Индекс Мосбиржи вчера, 12 марта, продолжил торговаться у максимумов с февраля 2022 года. По итогам дня он прибавил 0,37%, закрывшись на отметке 3332,60 пункта. В течение торгов индекс достиг 3335,41 пункта, но не смог закрепиться на этих значениях.
Руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа- Инвестиций» Василий Карпунин сообщил, что сегодня фон стабильный и не мешает рынку акций продолжить медленный трендовый подъём. Следующие среднесрочные цели по Индексу МосБиржи на 3400 пунктов Важные уровни поддержки на 3275−3290 пунктов, отметил аналитик.
«Фактором поддержки акций экспортёров и сырьевиков выступает локальное ослабление рубля. Во вторник он потерял 1% к юаню и доллару. Пока это лишь единичный импульс, и нет уверенности в его продолжении», — поясняет Карпунин.
Эксперт по фондовому рынку из «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин подчеркнул, что валютные колебания после серии противоречивых сигналов оказали ключевую поддержку рынку, указывая на возможность формирования более стойкого нисходящего движения рубля. Это, по его мнению, может способствовать улучшению финансовых результатов многих компаний в долгосрочной перспективе.
Бабин также отметил умеренное сокращение объема торгов до ₽64,3 млрд после их резкого роста на предыдущих сессиях, что может сигнализировать о слабости текущего роста, особенно учитывая, что прорыв вершины последних месяцев должен сопровождаться высокой активностью трейдеров.
Отчет и дивиденды ЛУКОЙЛа
Во вторник, 12 марта, ЛУКОЙЛ опубликовал финансовую отчетность по МСФО за 2023 год. Результаты в целом оказались на уровне ожиданий рынка.
Так, по сравнению с 2021 годом чистая прибыль выросла почти на 50%, до рекордных ₽1,16 трлн. Но выручка сократилась на 15,6%, до ₽7,93 трлн. Руководитель управления инвестиционного консультирования «МКБ Инвестиций» Дмитрий Кашаев полагает, что это произошло во многом из-за снижения объемов перепродажи чужой нефти, которые приносили ЛУКОЙЛу до половины выручки. Сравнить показатели год к году нельзя, поскольку компания не публиковала отчетность по МСФО за 2022 год.
Точно подсчитать, сколько компания может направить на выплату финальных дивидендов за 2023 год, на основе отчетности также нельзя, поскольку в ней представлены не все необходимые показатели. Но аналитики дают следующие прогнозы:
«Мои Инвестиции»: ₽587 на акцию (дивдоходность 7,8%);
«МКБ Инвестиции»: ₽653 на акцию (8,7%);
«Альфа-Инвестиции»: ₽677 на акцию (9%), но дивиденды могут быть и выше;
«Тинькофф Инвестиции»: ₽746 на акцию (9,9%).
«РБК Инвестиции» собрали и другие прогнозы по дивидендам ЛУКОЙЛА.
«Традиционно высокие дивиденды ЛУКОЙЛа поддерживают его инвестиционную привлекательность для долгосрочных инвесторов», — отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Впрочем, он обратил внимание, что акции компании торгуются в области исторических максимумов, что делает их покупку на этих уровнях невыгодной.
По итогам торгов 12 марта акции нефтяной компании снизились на Мосбирже на 0,24%, до ₽7536,5. На торгах 11 марта бумаги установили новый исторический максимум — ₽7592,5 за акцию.
Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 12 марта.
Gilead: дивиденды — $0,77. Дата выплаты — 28 марта. Доходность — 1,03%
Domino’s pizza: дивиденды — $1,51. Дата выплаты — 29 марта. Доходность — 0,33%
Albemarle: дивиденды — $0,4. Дата выплаты — 1 апреля. Доходность — 0,32%
Coca-Cola: дивиденды — $0,485. Дата выплаты — 1 апреля. Доходность — 0,8%
Macy’s: дивиденды — $0,1737. Дата выплаты — 1 апреля. Доходность — 0,03%
Paramount Global: дивиденды — $0,05. Дата выплаты — 1 апреля. Доходность — 0,43%
Walmar: дивиденды — $0,2075. Дата выплаты — 1 апреля. Доходность — 0,34%
Merck & Co: дивиденды — $0,77. Дата выплаты — 5 апреля. Доходность — 0,63%
Vipshop: дивиденды— $0,41. Дата выплаты — 8 апреля. Доходность — 2,33%
Hewlett Packard: дивиденды — $0,13. Дата выплаты — 12 апреля. Доходность — 0,72%
Другие важные события
Минфин проведет аукционы по размещению ОФЗ серии 26219 и 26243.
Россия: индекс потребительских цен с 3 по 11 марта.
Великобритания: промышленное производство в январе — 10:00 мск.
Великобритания: ВВВ в январе — 10:00 мск.
Еврозона: промышленное производство в январе — 13:00 мск.
США: недельные данные по запасам нефти от Управления энергетической информации (EIA) — 17:30 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия.
Индекс Мосбиржи: 3332,6 (+0,37%).
Индекс РТС: 1144,53 (-0,79%).
S&P 500: 5.175,27 (+1,12%).
Dow Jones Industrial Average: 39 005,49 (+0,61%).
NASDAQ Composite: 16 265,64 (+1,54%).