Индекс ОФЗ упал до минимума с апреля 2022 года

Рынок даже рассматривает риск сохранения двузначной ключевой ставки продолжительный период времени, отметил Юрий Кравченко. В то же время все это не является неожиданностью или сюрпризом для инвесторов, хоть и может скорректировать рыночные прогнозы. Кроме того, не исключено, что в резком падении цен на облигации в определенной степени заложен и спекулятивный фактор. Сейчас крупные участники получают хорошую возможность увеличивать позиции в бумагах по привлекательной цене перед периодом снижения ставок, который хоть когда-то, но наступит. По мнению эксперта «ВЕЛЕС Капитала», с этой точки зрения инвестиции в облигации на текущих уровнях выглядят вполне оправданными.