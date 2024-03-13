Индекс ОФЗ упал до минимума с апреля 2022 года

Индекс государственных облигаций Московской биржи (RGBI) на торгах в среду, 13 марта, упал до минимального уровня с апреля 2022 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. В ходе торговой сессии индекс опустился на 0,07% — до 117,23 пункта по состоянию на 12:01 мск. Всего с начала месяца он потерял 1,45%, а с начала 2024 года упал на 3,16%.
RGBI (Russian Government Bond Index) — биржевой индекс, который отражает динамику цен на корзину из наиболее ликвидных облигаций федерального займа (ОФЗ). Это основной индикатор рынка российского государственного долга. Он включает наиболее ликвидные облигации федерального займа с дюрацией более одного года, рассчитывается в режиме реального времени по методам совокупного дохода и чистых цен. По состоянию на 13 марта 2024 года в индекс входило 24 гособлигации.
Снижение индекса гособлигаций — это адаптация к политике высоких ставок ЦБ и тактике Минфина занимать длинные деньги по фиксированной ставке, рассказал «РБК Инвестициям» генеральный директор УК «Арикапитал» Алексей Третьяков. «Наибольшие продажи идут в ОФЗ-26243 с погашением в 2038 году, который сегодня в очередной раз будет доразмещаться. Доходность по выпуску достигла 13,15% годовых, что дает премию к другим выпускам, провоцируя продажи по рынку», — отметил Третьяков.
По мнению аналитика «Цифра брокер» Анны Буйлаковой, снижение индекса государственных облигаций может быть связано с переоценкой ожиданий по траектории монетарной политики на фоне выходящих данных по инфляции. Динамика индекса ухудшилась с середины февраля, после увеличения прогноза по ключевой ставке Банком России. Высокая ключевая ставка влияет на требуемую доходность облигаций, из-за чего цены на гособлигации снижались с середины прошлого года. В конце прошлого года отметился разворот нисходящей тенденции в индексе RGBI, инвесторы могли делать ставки на смягчение денежно-кредитной политики, но недавние данные указывают на то, что разворот в монетарной политике может пройти позднее, чем на это рассчитывал рынок в конце прошлого года, сообщила эксперт.
Фундаментально фактором ускорения снижения цен облигаций за последнее время могли выступить данные о рекордном росте расходов бюджета в феврале, рассказал начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал» Юрий Кравченко. Уже по итогам двух месяцев дефицит бюджета лишь немногим уступает прогнозному показателю на весь год. Эти данные сопровождались сохранением достаточно жесткой риторики ЦБ в его аналитических обзорах, а также косвенными индикаторами поддержания высокой потребительской активности населения, добавил эксперт. Все вместе может отложить начало снижения ключевой ставки на более длительный срок.
Рынок даже рассматривает риск сохранения двузначной ключевой ставки продолжительный период времени, отметил Юрий Кравченко. В то же время все это не является неожиданностью или сюрпризом для инвесторов, хоть и может скорректировать рыночные прогнозы. Кроме того, не исключено, что в резком падении цен на облигации в определенной степени заложен и спекулятивный фактор. Сейчас крупные участники получают хорошую возможность увеличивать позиции в бумагах по привлекательной цене перед периодом снижения ставок, который хоть когда-то, но наступит. По мнению эксперта «ВЕЛЕС Капитала», с этой точки зрения инвестиции в облигации на текущих уровнях выглядят вполне оправданными.
Сегодня Минфин предложит к размещению длинный 14-летний выпуск ОФЗ без лимита и 2,5-летний выпуск на ₽10 млрд (серии 26243 и 26219). В Промсвязьбанке отметили, что, несмотря на активные продажи ОФЗ на вторичном рынке, спрос на аукционах остается достаточно стабильным — порядка ₽100 млрд за аукционный день. В результате институциональные инвесторы набирают позицию на аукционах, используя просадку рынка.
Управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич полагает, что котировки ОФЗ достигли минимумов, где, вероятно, останутся до следующего заседания Банка России.
«Пока мы не видим сигналов по снижению ключевой ставки в ближайшее время, которые могли бы привести к быстрому восстановлению котировок облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД). Напротив, желание Банка России кардинально снизить инфляцию в этом году до 4−4,5%, вероятно, приведет к более продолжительной жесткой денежно-кредитной политике», — сообщили в ПСБ. Следующее заседание Банка России состоится 22 марта, до этого момента в банке ожидают консолидации рынка госбумаг на достигнутых уровнях.