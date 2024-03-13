Гагаузия обсуждает с Россией прямые поставки газа по льготным тарифам

Восьмого марта глава Гагаузии вернулась из России, где с 1 марта находилась с рабочим визитом. В РФ у нее прошли встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, другими представителями власти.
Кроме того, она приняла участие во Всемирном фестивале молодежи в Сочи, где провела переговоры с руководством регионов России, с которыми у Гагаузии уже действуют соглашения о партнерстве. Глава Гагаузии сообщила также, что на полях Всемирного фестиваля молодежи обсудила с президентом РФ Владимиром Путиным политическую ситуацию в Молдавии.
«Сделка, заключенная с турецкими предпринимателями, была сорвана нынешним руководством Молдавии. Поэтому я обратилась к руководству России, чтобы жители автономии могли получать газ от “Газпрома” по льготному тарифу. С их стороны есть полное понимание и поддержка в этом вопросе», — сказала Гуцул журналистам.
Ранее компания Nordgaz сообщила о заключении долгосрочного контракта с турецким поставщиком газа для потребителей Гагаузии по оптимальной цене 10 леев (0,56 доллара) за кубометр, что почти вдвое ниже, чем по республике. Однако министр энергетики Молдавии Виктор Парликов назвал контракт нереальным.
Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.