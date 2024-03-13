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Европарламент одобрил первый в мире закон о регулировании ИИ

Европейский парламент поддержал большинством голосов закон об искусственном интеллекте. За одобрение закона, согласованного в декабре прошлого года, выступили 523 парламентария, против высказались 46, а 49 воздержались.
Источник: Reuters

Таким образом, ЕС официально принял первый в мировой практике закон, регулирующий разработку и применение ИИ.

Закон классифицирует все основанные на ИИ системы и инструменты по уровню риска — от низкого до неприемлемого. Он предусматривает запрет на использование систем распознавания лиц и других систем «удаленной биометрической идентификации» в режиме реального времени в общественных местах, а также систем распознавания эмоций. Также запрещено будет использование полицией систем предиктивной аналитики для профилактики правонарушений и т. д. Кроме того, закон довольно жестко регулирует генеративный ИИ (такой как ChatGPT) и «высокорисковые системы, основанные на ИИ», среди которых беспилотные автомобили и медицинское оборудование.

«Теперь Европа — мировой законодатель стандартов в области искусственного интеллекта», — написал в X еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

Кирилл Сарханянц.