Европарламент одобрил первый в мире закон о регулировании ИИ

Закон классифицирует все основанные на ИИ системы и инструменты по уровню риска — от низкого до неприемлемого. Он предусматривает запрет на использование систем распознавания лиц и других систем «удаленной биометрической идентификации» в режиме реального времени в общественных местах, а также систем распознавания эмоций. Также запрещено будет использование полицией систем предиктивной аналитики для профилактики правонарушений и т. д. Кроме того, закон довольно жестко регулирует генеративный ИИ (такой как ChatGPT) и «высокорисковые системы, основанные на ИИ», среди которых беспилотные автомобили и медицинское оборудование.