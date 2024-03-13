Европарламент одобрил первый в мире закон о регулировании ИИ

Таким образом, ЕС официально принял первый в мировой практике закон, регулирующий разработку и применение ИИ.
Закон классифицирует все основанные на ИИ системы и инструменты по уровню риска — от низкого до неприемлемого. Он предусматривает запрет на использование систем распознавания лиц и других систем «удаленной биометрической идентификации» в режиме реального времени в общественных местах, а также систем распознавания эмоций. Также запрещено будет использование полицией систем предиктивной аналитики для профилактики правонарушений
«Теперь Европа — мировой законодатель стандартов в области искусственного интеллекта», — написал в X еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.
Кирилл Сарханянц.