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ЕС снял санкции с экс-главы «Яндекса» Аркадия Воложа

ЕС исключил из санкционных списков экс-главу «Яндекса» Аркадия Воложа, вице-президента АФК «Система» Сергея Мндоянца и президента европейского отделения мотоклуба «Ночные волки» Йозефа Гамбалека. Из списка также исключен погибший командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин, следует из записи в журнале ЕС.
Источник: РИА "Новости"

Волож был внесен в антироссийский санкционный список летом 2022 года. Он добивался отмены решения в европейском суде. В декабре 2022 года бизнесмен ушел с поста гендиректора «Яндекса» и через полгода заявил, что выступает против военных действий на Украине. Как сообщали источники Reuters, Воложа решили исключить из санкционного списка на фоне этого заявления. В феврале 2024 года нидерландская Yandex NV объявила о продаже российского бизнеса за 475 млрд руб. консорциуму российских инвесторов.

По информации ЕС, Сергей Мндоянц являлся членом правления российского аналитического центра, консультирующего Кремль по вопросам внешней и оборонной политики. О причинах его исключения из санкционных списков не сообщалось.

Брюссель обвинял Йозефа Гамбалека в подготовке байкеров к боям на Украине и в «распространении пророссийской пропаганды». Премьер Словакии Роберт Фицо ранее говорил, что будет требовать исключения гражданина Словакии из списка. Он отмечал, что Гамбалек — единственный гражданин страны ЕС в перечне.

Дмитрий Уткин погиб при крушении бизнес-джета Embraer в августе 2023 года, на котором также находился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. В общей сложности погибли 10 человек.