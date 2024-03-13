ЕС снял санкции с экс-главы «Яндекса» Аркадия Воложа

Волож был внесен в антироссийский санкционный список летом 2022 года. Он добивался отмены решения в европейском суде. В декабре 2022 года бизнесмен ушел с поста гендиректора «Яндекса» и через полгода заявил, что выступает против военных действий на Украине. Как сообщали источники Reuters, Воложа решили исключить из санкционного списка на фоне этого заявления. В феврале 2024 года нидерландская Yandex NV объявила о продаже российского бизнеса за 475 млрд руб. консорциуму российских инвесторов.