Экспортерам будут выдавать индивидуальные освобождения от продажи валюты

Минфин России подготовил поправки в постановление правительства N295, которые наделяют правкомиссию правом разрешать некоторым экспортерам, попадающим под действие президентского указа об обязательной продаже валюты, полностью или частично отказаться от ее реализации, пишут «Ведомости» со ссылкой на двух источников, знакомых с документом. Один из собеседников издания отмечает, что этот проект пока не получил одобрения кабинета министров и может измениться. При этом проект Минфина согласован с ФТС, ФНС, Росфинмониторингом и Банком России.
Экспортеры и их дочерние компании, в том числе зарубежные, смогут претендовать на разрешение не продавать валюту, в случае если получают более 50% выручки по внешнеторговым контрактам в рублях. Это будет касаться и договоров в валюте. При этом компании все равно будут обязаны зачислять доходы, в том числе рублевые, на счета в местных банках.
Также компаниям-экспортерам, имеющим кредиты в валюте, могут позволить вычитать сумму этой задолженности из объема продаваемой в России выручки. Правкомиссия сможет выдавать разрешения, продлевающие срок зачисления валютной выручки на российские счета. Основания для таких разрешений источники «Ведомостей» не раскрыли.
Правкомиссия будет рассматривать каждый случай индивидуально, отмечает собеседник издания. Особые условия могут давать сразу всей группе компаний без привязки к контракту конкретной «дочки». Но такие компании должны будут каждую неделю отчитываться о своей деятельности перед Росфинмониторингом в разрезе каждого внешнеторгового договора.
В середине декабря этот указ вышел в новой редакции, которая учитывает «большое количество ситуаций», который предыдущая редакция не учитывала, писали «Ведомости». Новая версия указа вводит послабления для компаний, которые получают более половины выручки в валюте. Кроме того, для компаний, которые перешли на расчеты в рублях, правкомиссия может разрешить снижение объема продаваемой выручки на сумму платежей по валютным долгам.
Обязанность по продаже экспортерами валютной выручки вводились на полгода. Однако в начале 2024 года первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что «меры показали свою эффективность и будут предлагаться к продлению». Банк России последовательно выступает против продления продажи экспортной выручки, аргументируя это тем, что не видит весомых оснований для их продления.