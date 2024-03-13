Экспортерам будут выдавать индивидуальные освобождения от продажи валюты

Минфин России подготовил поправки в постановление правительства N295, которые наделяют правкомиссию правом разрешать некоторым экспортерам, попадающим под действие президентского указа об обязательной продаже валюты, полностью или частично отказаться от ее реализации, пишут «Ведомости» со ссылкой на двух источников, знакомых с документом. Один из собеседников издания отмечает, что этот проект пока не получил одобрения кабинета министров и может измениться. При этом проект Минфина согласован с ФТС, ФНС, Росфинмониторингом и Банком России.