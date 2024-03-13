Экономисты объяснили повторяемость финансовых кризисов

Кризисы последних лет были во многом следствием нерешенных проблем предыдущих кризисов или следствием предлагаемых решений для борьбы с предыдущими кризисами, отмечает старший преподаватель департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко. Например, долговой кризис в южноевропейских странах в 2012 году отчасти был порожден глобальным вливанием дешевой ликвидности для борьбы с финансовым кризисом 2008−2009 годов, указывает она. Многие экономические меры, которые на первый взгляд — в теории и исходя из их кратковременного эффекта — кажутся эффективными, на самом деле в средне- и долгосрочной перспективе имеют существенные (и часто негативные) последствия. По аналогии с табаком — когда его только открыли, его действие считалось полезным для здоровья и эмоционального состояния, но с течением времени оказалось, что он оказывает негативное влияние на здоровье людей, говорит Бондаренко.