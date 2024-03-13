«Дочке» Uniper пригрозили штрафом в €14,3 млрд в случае иска к «Газпрому» вне РФ

Представители «Газпром экспорта» настаивали, что компания не может участвовать в зарубежном арбитражном разбирательстве из-за санкций в отношении России, а также отказа некоторых европейских юридических фирм работать с российскими компаниями.
Дочернее предприятие «Газпрома» подало иск к Uniper Global Commodities SE и METHA-Methanhandel GmbH 21 февраля. В годовой отчетности Uniper, опубликованной в том же месяце, говорилось, что компания не исключает обращения в арбитраж, если спор с Россией о передаче акций «Юнипро» под временный контроль Росимущества не будет решен путем переговоров.
В ноябре 2022 года Uniper подал иск к «Газпром экспорту» в международный арбитражный суд в Стокгольме, чтобы получить компенсацию за убытки в связи с недопоставкой газа. По оценкам немецкой компании, на замену газа из России необходимо более €11,6 млрд. «Газпром экспорт» посчитал требование неправомерным.
Лусине Баласян