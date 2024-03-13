«Дочке» Uniper пригрозили штрафом в €14,3 млрд в случае иска к «Газпрому» вне РФ

Дочернее предприятие «Газпрома» подало иск к Uniper Global Commodities SE и METHA-Methanhandel GmbH 21 февраля. В годовой отчетности Uniper, опубликованной в том же месяце, говорилось, что компания не исключает обращения в арбитраж, если спор с Россией о передаче акций «Юнипро» под временный контроль Росимущества не будет решен путем переговоров.