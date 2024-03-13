Дивиденды от госкомпаний сократились в два раза

Объем дивидендов, поступивших от в федеральный бюджет в 2023 году от госкомпаний, где акционером является Росимущество, составил 339 млрд руб. Об этом сообщил руководитель Росимущества Вадим Яковенко на расширенной коллегии ведомства, передаёт корреспондент РБК. Эта сумма в два раза меньше результата 2022 года (753 млрд руб.) и равняется сумме 2021 года.