ЦБ: Россия возобновила поставки сахалинской нефти в одну из стран Азии

Reuters связывало трудности с поставками с санкциями США. Однако, по информации «Ъ», это решение, скорее всего, было связано с коммерческими разногласиями по поводу цены нефти и валюты платежа. В конце января текущего года «Ъ» стало известно, что некоторые танкеры с нефтью Sokol, которые простаивали в море, начали движение к берегам Индии.