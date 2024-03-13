ЦБ: Россия возобновила поставки сахалинской нефти в одну из стран Азии

В декабре 2023 года агентство Bloomberg сообщало, что шесть танкеров, груженных около 5 млн баррелей российской нефти марки Sokol с проекта «Сахалин-1», остановились на пути в Индию по неизвестным причинам. По информации Reuters, всего Россия не могла продать 10 млн баррелей нефти Sokol.
Reuters связывало трудности с поставками с санкциями США. Однако, по информации «Ъ», это решение, скорее всего, было связано с коммерческими разногласиями по поводу цены нефти и валюты платежа. В конце января текущего года «Ъ» стало известно, что некоторые танкеры с нефтью Sokol, которые простаивали в море, начали движение к берегам Индии.