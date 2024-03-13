ЦБ обновил рекомендации для банков по информированию о рисках кибермошенничества

Банк России обновил методические рекомендации для банков по информированию о рисках кибермошенничества.
Банкам, в частности, рекомендовано:
— Разработать специальные сценарии для бесед сотрудников с клиентами, когда возникает подозрение, что человек находится под влиянием злоумышленников и может лишиться денег.
— Предоставлять клиентам сервисы по определению подозрительных звонков и антивирусные программы — в том числе встроенные в приложения банков.
Новые методические рекомендации начнут действовать с 25 июля 2024 года.
До этой даты банки могут подготовиться к исполнению рекомендаций регулятора.
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