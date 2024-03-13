ЦБ обновил рекомендации для банков по информированию о рисках кибермошенничества

Документ касается предупреждений клиентов о рисках хищения денег — как собственных, так и кредитных, — а также о последствиях дропперства (вовлечения в схемы по выводу и обналичиванию похищенных денег).