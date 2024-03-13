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ЦБ обновил рекомендации для банков по информированию о рисках кибермошенничества

Документ касается предупреждений клиентов о рисках хищения денег — как собственных, так и кредитных, — а также о последствиях дропперства (вовлечения в схемы по выводу и обналичиванию похищенных денег).
Источник: РИА "Новости"

Банк России обновил методические рекомендации для банков по информированию о рисках кибермошенничества.

Банкам, в частности, рекомендовано:

— Разработать специальные сценарии для бесед сотрудников с клиентами, когда возникает подозрение, что человек находится под влиянием злоумышленников и может лишиться денег.

— Предоставлять клиентам сервисы по определению подозрительных звонков и антивирусные программы — в том числе встроенные в приложения банков.

Новые методические рекомендации начнут действовать с 25 июля 2024 года.

До этой даты банки могут подготовиться к исполнению рекомендаций регулятора.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».​