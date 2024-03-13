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Бумажный посадочный на самолет больше не обязателен для отчета о расходах

С марта 2024 года к бумажному приравнивается электронный посадочный билет.
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Электронный посадочный билет с марта 2024 года приравнивается к бумажному посадочному и может использоваться для отчета о расходах. Об этом говорится в сообщении Минтранса России со ссылкой на разъяснение Минфина.

«С марта 2024 года отчитаться о расходах на приобретение авиабилета можно с помощью электронного посадочного талона вместо бумажного документа. Тем самым Минтрансом России совместно с Минфином России сняты все барьеры для массового внедрения в России электронного посадочного талона», — отметили в Минтрансе.

Там добавили, что соответствующее разъяснение Минфина о предоставлении при отчете за поездку электронного посадочного талона направлено в адрес Минтранса. Более того, разъяснение доступно на информационно-правовом портале «Гарант.ру».

«Так, если авиабилет приобретен в электронном виде, то документом, подтверждающим расходы на покупку билета, является сформированная автоматизированной информационной системой оформления воздушных перевозок маршрутная квитанция электронного авиабилета, в которой указана стоимость перелета», — отмечается в сообщении Минтранса со ссылкой на разъяснение Минфина.

Для подтверждения факта перелета достаточно в дополнение к электронному билету предоставить в бухгалтерию электронный посадочный талон, оформленный авиакомпанией при онлайн-регистрации на рейс, добавили в Минтрансе, уточнив, что никакие дополнительные отметки как в печатном посадочном не нужны.

«В ближайшее время Минтранс России утвердит типовую форму электронного посадочного талона для всех авиакомпаний», — заявил заместитель министра транспорта Дмитрий Баканов.