Бумажный посадочный на самолет больше не обязателен для отчета о расходах

«С марта 2024 года отчитаться о расходах на приобретение авиабилета можно с помощью электронного посадочного талона вместо бумажного документа. Тем самым Минтрансом России совместно с Минфином России сняты все барьеры для массового внедрения в России электронного посадочного талона», — отметили в Минтрансе.
Там добавили, что соответствующее разъяснение Минфина о предоставлении при отчете за поездку электронного посадочного талона направлено в адрес Минтранса. Более того, разъяснение доступно на информационно-правовом портале «Гарант.ру».
«Так, если авиабилет приобретен в электронном виде, то документом, подтверждающим расходы на покупку билета, является сформированная автоматизированной информационной системой оформления воздушных перевозок маршрутная квитанция электронного авиабилета, в которой указана стоимость перелета», — отмечается в сообщении Минтранса со ссылкой на разъяснение Минфина.
Для подтверждения факта перелета достаточно в дополнение к электронному билету предоставить в бухгалтерию электронный посадочный талон, оформленный авиакомпанией при онлайн-регистрации на рейс, добавили в Минтрансе, уточнив, что никакие дополнительные отметки как в печатном посадочном не нужны.
«В ближайшее время Минтранс России утвердит типовую форму электронного посадочного талона для всех авиакомпаний», — заявил заместитель министра транспорта Дмитрий Баканов.