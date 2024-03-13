Брокеры начали убирать СПБ Банк из цепочки учета бумаг для старта обмена

В условиях, которые подкомиссия правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций согласовала для обмена заблокированными активами, говорится, что из цепочки хранения бумаг должен быть исключен депозитарий СПБ Биржи — СПБ Банк. Это нужно для того, чтобы под механизм обмена подпали бумаги с СПБ Биржи, которые учитывались в СПБ Банке с вышестоящим депозитарием в лице Национального расчетного депозитария (НРД). СПБ Банк и профучастники рынка нашли решение, которое позволит исполнить это требование, сообщили «РБК Инвестициям» в пресс-службе этого депозитария.
«СПБ Банк ведет работу с депозитариями участников торгов, которые переводят иностранные бумаги внутри НРД со счетов СПБ Банка на их собственные счета, открытые в том же НРД. Такие действия позволяют участникам торгов в рамках указа президента № 844 (указ президента № 844 от 8 ноября 2023 года, регламентирующий обмен заблокированными активами. — “РБК Инвестиции”) упростить и ускорить процесс обмена заблокированными бумагами», — пояснил «РБК Инвестициям» представитель СПБ Банка.
Накануне в ходе YouTube-трансляции на канале «РБК Инвестиций» на это требование обратил внимание глава Ассоциации розничных инвесторов (АРИ) Илья Херсонцев. «Я это вижу как депозитарный перевод внутри НРД со счета СПБ Банка на счет брокера напрямую. По идее, это можно сделать за день», — предположил он. Чтобы реализовать данную схему, брокеры должны подать поручение на прием бумаг, а СПБ Банк — на их перевод, пояснил Херсонцев.
«Я знаю, что некоторые российские брокеры уже начали рассказывать своим клиентам об этой истории и запрашивать соответствующие согласия от клиентов, чтобы СПБ Банк был исключен из цепочки. Я думаю, тот временной период, который предусмотрен для всей этой истории, позволяет СПБ Банку оперативно исключиться», — отметил в ходе того же эфира Евгений Коновалов, старший юрист санкционной практики коллегии адвокатов Delcredere.
На момент публикации материала запрос «РБК Инвестиций» в НРД остался без ответа.
Но были на СПБ Бирже и другие бумаги — из российской учетной инфраструктуры к ним имел отношение только сам СПБ Банк. Фактически это те активы, которые заморожены в ноябре 2023 года после введения против СПБ Биржи блокирующих санкций США. Всего из-за этих ограничений со стороны США под блокировку подпали активы российских инвесторов на СПБ Бирже на сумму около $3 млрд.
В СПБ Банке на этой неделе сообщили, что обсуждают с властями возможность распространить механизм обмена и на такие активы. Замминистра финансов Иван Чебесков позднее отметил, что ведомство будет готово выйти с идеей распространения механизма обмена, но сначала надо понять, как отработает механизм в тех условиях, что заданы для него сейчас.
Механизм обмена заблокированными активами подразумевает, что иностранные инвесторы смогут на средства на счетах типа С выкупить у российских инвесторов бумаги, заблокированные из-за санкций против НРД. В рамках сделки российские инвесторы смогут предъявить к выкупу заблокированные активы на сумму до ₽100 тыс. каждый.
Участие в обмене для россиян будет добровольным и бесплатным, инвестор сможет сам выбрать, какие активы продать. Российские инвесторы смогут подать заявки на участие в обмене с 25 марта по 8 мая. Но важно учесть, что заявку на участие в обмене потом нельзя будет отозвать. Планируется, что расчеты в рамках обмена завершатся 29 июля.
Стоимость активов будет определяться по итогам торгов на иностранных биржах 22 марта, при этом допускается, что при высоком спросе со стороны иностранцев финальная цена выкупа может быть выше рыночной. Пересчет в рубли цены закрытия на иностранной бирже будет проводиться по курсу ЦБ.
Всего в перечне активов, которые российские инвесторы могут предъявить к обмену, содержится 3834 позиции. Речь идет о зарубежных акциях (Tesla, Apple и другие популярные американские компании), депозитарных расписках иностранных компаний (например, Kaspi.kz, Toyota и другие), паях инвестиционных фондов (в том числе 20 фондов Finex). Обмен не будет затрагивать акции и расписки квазироссийских компаний (за исключением QIWI), еврооблигации, структурные ноты, а также неквалифицированные иностранные финансовые инструменты.