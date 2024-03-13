Брокеры начали убирать СПБ Банк из цепочки учета бумаг для старта обмена

В условиях, которые подкомиссия правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций согласовала для обмена заблокированными активами, говорится, что из цепочки хранения бумаг должен быть исключен депозитарий СПБ Биржи — СПБ Банк. Это нужно для того, чтобы под механизм обмена подпали бумаги с СПБ Биржи, которые учитывались в СПБ Банке с вышестоящим депозитарием в лице Национального расчетного депозитария (НРД). СПБ Банк и профучастники рынка нашли решение, которое позволит исполнить это требование, сообщили «РБК Инвестициям» в пресс-службе этого депозитария.