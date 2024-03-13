Bloomberg узнал, что инвестбанк ЕС планирует вложиться в оборонные заводы

Кредитное подразделение Европейского союза (ЕС), Европейский инвестиционный банк (EIB), ведет переговоры с исполнительной властью ЕС и другими заинтересованными сторонами о начале инвестирования в компании, которые производят оборонную продукцию. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
Bloomberg пишет, что такой шаг потребовал бы от EIB расширить свое определение товаров двойного назначения, которые могут использоваться как в гражданском, так и в военном контексте и которые он уже финансирует.
Cогласно проекту заключений, с которыми ознакомился Bloomberg, лидеры ЕС обсудят роль EIB в повышении обороноспособности блока на встрече на следующей неделе и призовут «пересмотреть определение товаров двойного назначения и политику кредитования оборонной промышленности» в инвестбанке. Сейчас EIB не может финансировать деятельность, которая подразумевает производство боеприпасов и оружия, а также оборудования или инфраструктуры, предназначенные для использования военными или полицией.
По данным Bloomberg, EIB является одним из крупнейших наднациональных эмитентов облигаций в регионе. Его уставный капитал формируется из взносов 27 стран — участниц ЕС.
По данным кредитной организации, за пределами ЕС, Великобритании и Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) EIB Global в 2023 году предоставил финансирование в размере €8,44 млрд ($9,3 млрд).
Изменение EIB может включать в себя «отмену общего запрета банка финансировать военную инфраструктуру, которая не предназначена для военных целей», рассказал Bloomberg источник. По его словам, это также может позволить начать финансирование материалов, деталей и комплектующих для заводов-изготовителей, которые производят боеприпасы.
В начале марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС должен развернуть производство оружия нового поколения. В феврале Wall Street Journal со ссылкой на данные ФРС сообщил, что в США промышленное производство в оборонном и космическом секторах выросло на 17,5% за два года.
В январе Бретон сообщил, что к концу года в ЕС планируется выпускать по меньшей мере 1,3−1,4 млн снарядов.