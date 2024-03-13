Bloomberg узнал, что инвестбанк ЕС планирует вложиться в оборонные заводы

Cогласно проекту заключений, с которыми ознакомился Bloomberg, лидеры ЕС обсудят роль EIB в повышении обороноспособности блока на встрече на следующей неделе и призовут «пересмотреть определение товаров двойного назначения и политику кредитования оборонной промышленности» в инвестбанке. Сейчас EIB не может финансировать деятельность, которая подразумевает производство боеприпасов и оружия, а также оборудования или инфраструктуры, предназначенные для использования военными или полицией.