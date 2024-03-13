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Бизнес озадачился: Путин объяснил вектор развития рынков и технологий в ближайшие шесть лет

Президент России Владимир Путин 29 февраля обратился с посланием Федеральному собранию, где обозначил самые важные задачи для экономического, социального и культурного развития страны.
Источник: РИА "Новости"

Это ежегодное публичное обращение президента к обеим палатам парламента (Совет Федерации и Госдума) и правительству, в котором определяются основные направления внутренней и внешней политики. Идеи граждан по достижению технологического суверенитета нашли отражение в послании Федеральному собранию!

В число экономических задач президент отнес снижение доли импорта до 17% ВВП к 2030 году.

«Мы должны сами в гораздо больших объемах производить потребительские и другие товары — лекарства, оборудование, станки, транспортные средства и так далее. Но все мы не можем, и нам не нужно к этому стремиться, чтобы все производить. Но правительство знает, над чем нужно работать», — отметил Путин.

Это значит, что крупные и мелкие предприятия будут производить больше собственной продукции и закрывать не только потребности внутреннего рынка, но и экспортировать свои товары за границу. Необходимо провести цифровизацию всех главный отраслей и увеличить число промышленных роботов. Россия может уже к 2030 году войти в четверку крупнейших экономических держав мира.

Россия до 2030 г. направит на поддержку промышленности более 620 млрд руб., увеличить неэнергетический экспорт необходимо за это время на две трети.

Достижение технологического суверенитета является одним из ключевых направлений развития и укрепления России. Предложения и идеи для достижения этой задачи могут предложить ученые и инженеры, студенты и даже школьники: они могут лечь в основу уникальных прорывных технологий и позволят российскому бизнесу завоевать мировые рынки.

Форум «Сильные идеи для нового времени» ускоряет реализацию таких проектов: многие инициативы уже нашли свое отражение в послании Федеральному собранию.

Список президента

Как заявил Владимир Путин, российскому фондовому рынку необходимо усилить свою роль как источника инвестиций. К 2030 году его капитализация должна удвоиться по отношению к нынешнему уровню и составить 66% ВВП.

Бизнесу будет проще получить промышленную ипотеку и субсидии для проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. На эти цели до 2030 года из бюджета дополнительно направят 120 млрд рублей.

Президент предложил изменить с 1 января 2025 года подход к проверкам бизнеса: отказаться от временных мораториев и полностью перейти на риск-ориентированный подход. Для этого необходимо законодательные изменения.

Что должно произойти в ближайшие шесть лет в России, чтобы реализовались эти планы?

Первые изменения, которые должны дать толчок экономическому развитию, это:

  • Создание сети из 100 передовых инженерных школ. Они станут основой перевооружения производства.
  • Формирование долгосрочной программы грантовой поддержки вузов.
  • Ускорение роста инвестиций в отечественные ИТ-решения минимум в два раза превысят темпы роста экономики. Рост числа промышленных роботов в России позволит войти стране в число 25 ведущих стран мира.

«К 2030 году по числу промышленных роботов Россия должна войти в число 25 ведущих стран мира. Знаете, если иметь в виду то, что у нас есть сегодня, это будет хорошим результатом», — сказал глава государства.

Эти задачи войдут в новый национальный проект «Экономика данных». В ближайшие шесть лет на него будет направлено 700 млрд рублей.

Путин также отметил, что внедрение цифровых технологий в сферу управления позволит увеличить производительность труда.

  • ВЭБ.РФ получит дополнительные средства для поддержки индустриальных проектов.
  • Деньги государственного бюджета будут направляться на достижение технологического суверенитета. Компании и стартапы в сфере производства суперкомпьютеров, оборудования для хранения и обработки данных получат меры государственной поддержки, что также усилит позиции страны на мировой арене. Для россиян эт о создаст новые высокооплачиваемые рабочие места.
  • Фондовый рынок ждет запуск особого режима первичных размещений акций компаний (IPO), работающих в приоритетных высокотехнологичных сферах.
  • Также Путин предложил списать ⅔ задолженности регионов по бюджетным кредитам, сэкономленные 200 млрд рублей, по его словам, должны быть направлены ими на поддержку инвестиций и в инфраструктурные проекты.

Какие еще инициативы граждан нашли отражение в программе развития России до 2030 года — можно узнать на портале https://странуменяютлюди.аси.рф.