Бизнес озадачился: Путин объяснил вектор развития рынков и технологий в ближайшие шесть лет

«Мы должны сами в гораздо больших объемах производить потребительские и другие товары — лекарства, оборудование, станки, транспортные средства и так далее. Но все мы не можем, и нам не нужно к этому стремиться, чтобы все производить. Но правительство знает, над чем нужно работать», — отметил Путин.