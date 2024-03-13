Бизнес озадачился: Путин объяснил вектор развития рынков и технологий в ближайшие шесть лет

Это ежегодное публичное обращение президента к обеим палатам парламента (Совет Федерации и Госдума) и правительству, в котором определяются основные направления внутренней и внешней политики. Идеи граждан по достижению технологического суверенитета нашли отражение в послании Федеральному собранию!
«Мы должны сами в гораздо больших объемах производить потребительские и другие товары — лекарства, оборудование, станки, транспортные средства и так далее. Но все мы не можем, и нам не нужно к этому стремиться, чтобы все производить. Но правительство знает, над чем нужно работать», — отметил Путин.
Это значит, что крупные и мелкие предприятия будут производить больше собственной продукции и закрывать не только потребности внутреннего рынка, но и экспортировать свои товары за границу. Необходимо провести цифровизацию всех главный отраслей и увеличить число промышленных роботов. Россия может уже к 2030 году войти в четверку крупнейших экономических держав мира.
Достижение технологического суверенитета является одним из ключевых направлений развития и укрепления России. Предложения и идеи для достижения этой задачи могут предложить ученые и инженеры, студенты и даже школьники: они могут лечь в основу уникальных прорывных технологий и позволят российскому бизнесу завоевать мировые рынки.
Форум «Сильные идеи для нового времени» ускоряет реализацию таких проектов: многие инициативы уже нашли свое отражение в послании Федеральному собранию.
Список президента
Как заявил Владимир Путин, российскому фондовому рынку необходимо усилить свою роль как источника инвестиций. К 2030 году его капитализация должна удвоиться по отношению к нынешнему уровню и составить 66% ВВП.
Бизнесу будет проще получить промышленную ипотеку и субсидии для проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. На эти цели до 2030 года из бюджета дополнительно направят 120 млрд рублей.
Президент предложил изменить с 1 января 2025 года подход к проверкам бизнеса: отказаться от временных мораториев и полностью перейти на риск-ориентированный подход. Для этого необходимо законодательные изменения.
Что должно произойти в ближайшие шесть лет в России, чтобы реализовались эти планы?
Первые изменения, которые должны дать толчок экономическому развитию, это:
- Создание сети из 100 передовых инженерных школ. Они станут основой перевооружения производства.
- Формирование долгосрочной программы грантовой поддержки вузов.
- Ускорение роста инвестиций в отечественные ИТ-решения минимум в два раза превысят темпы роста экономики. Рост числа промышленных роботов в России позволит войти стране в число 25 ведущих стран мира.
«К 2030 году по числу промышленных роботов Россия должна войти в число 25 ведущих стран мира. Знаете, если иметь в виду то, что у нас есть сегодня, это будет хорошим результатом», — сказал глава государства.
Эти задачи войдут в новый национальный проект «Экономика данных». В ближайшие шесть лет на него будет направлено 700 млрд рублей.
Путин также отметил, что внедрение цифровых технологий в сферу управления позволит увеличить производительность труда.
- ВЭБ.РФ получит дополнительные средства для поддержки индустриальных проектов.
- Деньги государственного бюджета будут направляться на достижение технологического суверенитета. Компании и стартапы в сфере производства суперкомпьютеров, оборудования для хранения и обработки данных получат меры государственной поддержки, что также усилит позиции страны на мировой арене. Для россиян эт о создаст новые высокооплачиваемые рабочие места.
- Фондовый рынок ждет запуск особого режима первичных размещений акций компаний (IPO), работающих в приоритетных высокотехнологичных сферах.
- Также Путин предложил списать ⅔ задолженности регионов по бюджетным кредитам, сэкономленные 200 млрд рублей, по его словам, должны быть направлены ими на поддержку инвестиций и в инфраструктурные проекты.
Какие еще инициативы граждан нашли отражение в программе развития России до 2030 года — можно узнать на портале https://странуменяютлюди.аси.рф.