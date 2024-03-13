АСВ требует взыскать убытки за вывод средств из банка «Ассоциация» с Турлова

Арбитражный суд Нижегородской области во вторник, 12 марта, принял к рассмотрению требования Агентства по страхованию вкладов (АСВ) о взыскании убытков с ряда лиц, участвовавших в выводе активов из банка «Ассоциация», среди которых бенефициарный владелец Freedom Holding Тимур Турлов, сообщает в своем Telegram-канале АСВ. В картотеке суда карточка дела пока отсутствует, убедились корреспонденты Frank Media.
«Основанием для предъявления требований послужили действия фигурантов дела, направленные на вывод активов из банка. По факту хищения средств из кредитной организации возбуждено уголовное дело», — отмечает в сообщении государственная корпорация.
Банк России отозвал лицензию у нижегородского коммерческого банка «Ассоциация» в июле 2019 года. Во время отзыва ЦБ называл причинами такого решения неисполнение кредитной организацией законов, регулирующих банковскую деятельность; падение «всех нормативов достаточности собственных средств» ниже 2%; а также снижением собственных средств ниже минимального значения уставного капитала.
АСВ уточняет, что регулятор тогда выявил «факт отсутствия отраженного в отчетности валютного остатка по ностро-счету в иностранном банке в сумме свыше 3,8 млрд рублей, что более чем в два раза превысило величину собственных средств» кредитной организации. Frank Media направили запросы в АСВ и Freedom Holding.
До начала прошлого года Freedom Holding Тимура Турлова включал группу компаний в России, объединенных под зонтичным брендом «Фридом Финанс» (основана в 2010 года). Однако затем эти российские активы были проданы одному из основателей группы Максиму Повалишину, после чего зонтичный бренд был сменен на «Цифра». Сам Тимур Турлов сконцентрировался на развитии бизнеса в Центральной Азии, а также в других странах.