АСВ требует взыскать убытки за вывод средств из банка «Ассоциация» с Турлова

До начала прошлого года Freedom Holding Тимура Турлова включал группу компаний в России, объединенных под зонтичным брендом «Фридом Финанс» (основана в 2010 года). Однако затем эти российские активы были проданы одному из основателей группы Максиму Повалишину, после чего зонтичный бренд был сменен на «Цифра». Сам Тимур Турлов сконцентрировался на развитии бизнеса в Центральной Азии, а также в других странах.