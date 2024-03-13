Аналитик допустил рост стоимости биткоина до $100 тыс. до конца года

«С начала года биткоин подорожал на 71%, в моменте его цена поднималась до $73 тыс. Укреплению биткоина способствует несколько факторов: покупки со стороны институциональных инвесторов через одобренные спотовые биткоин-ETF в январе, уменьшение BTC на централизованных биржах (вывод на холодные кошельки), оптимистичные настроения на рынке и ожидания дальнейшего роста цены в преддверии халвинга биткоина в 2024 году, ослабление доллара на глобальном валютном рынке, ралли фондовых индексов США (S&P 500 и Nasdaq), принудительные закрытия коротких позиций (ликвидации) трейдеров, которые постоянно ставят на падение цены», — сказал он.
«Сейчас всех волнует, продолжится рост или начнется глобальная коррекция с текущих уровней. Техническая картина по-прежнему указывает на сильный восходящий тренд. Все основные факторы роста перечислены выше. Если на доходность биткоина и альткоинов обратят внимание инвесторы с традиционных рынков, то можно спокойно двигаться к уровню $82 тыс. Промежуточным уровнем выступит $75 тыс. В прошлые халвинги цена снижалась, но в 2024 году у нас другая ситуация. Тогда не было спотовых ETF. А это значит, что при сохранении высокого спроса на BTC и его ограниченной эмиссии и уполовинивании вознаграждения за блок, до конца 2024 года биткоин может достичь отметки в $100 тыс.», — сказал он.
Если все-таки активность покупателей снизится в ближайшие две недели, то вполне вероятно увидеть нисходящую коррекцию, указал Антонов. Уже предпринималось две попытки обвалить рынок, но покупатели агрессивно выкупают подешевевший биткоин.
Кто-то уже начинает фиксировать прибыль, у кого на открытых позициях сотни процентов прибыли. Учитывая открытое количество длинных позиций на фьючерсном рынке, если начнется массовый фиксинг, то падение может составить более 30%.
5 марта кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко обратил внимание на то, что в росте биткоина есть элемент казино. Увеличение стоимости вызвано бычьим трендом, к которому привел оптимизм криптоинвесторов из-за одобрения американской комиссией по ценным бумагам и биржам 11 спотовых биржевых фондов (ETF).