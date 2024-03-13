Аналитик допустил рост стоимости биткоина до $100 тыс. до конца года

«Сейчас всех волнует, продолжится рост или начнется глобальная коррекция с текущих уровней. Техническая картина по-прежнему указывает на сильный восходящий тренд. Все основные факторы роста перечислены выше. Если на доходность биткоина и альткоинов обратят внимание инвесторы с традиционных рынков, то можно спокойно двигаться к уровню $82 тыс. Промежуточным уровнем выступит $75 тыс. В прошлые халвинги цена снижалась, но в 2024 году у нас другая ситуация. Тогда не было спотовых ETF. А это значит, что при сохранении высокого спроса на BTC и его ограниченной эмиссии и уполовинивании вознаграждения за блок, до конца 2024 года биткоин может достичь отметки в $100 тыс.», — сказал он.