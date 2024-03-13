Акции владельца Zara достигли рекордного уровня на фоне высоких годовых продаж

Это произошло после публикации годовой отчетности Inditex, в которой она сообщила о росте чистой прибыли на 30,3%, до €5,4 млрд, что стало рекордом для компании. Продажи Inditex выросли на 10,4%, до €35,9 млрд.
Эксперты полагают, что такие результаты компания показала благодаря хорошим продажам своей весенне-летней коллекции, особенно в сравнении с довольно слабыми сезонными продажами новых коллекций одного из ее основных конкурентов — шведской H&M, а также благодаря удачной ценовой политике.
Евгений Хвостик