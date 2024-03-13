Adidas закрыл год с чистым убытком впервые за 32 года

БЕРЛИН, 13 марта. /ТАСС/. Производитель товаров для спорта Adidas по итогам 2023 года понес чистые убытки, что стало первым таким случаем с 1992 года. Об этом говорится в финансовом отчете компании за 2023 год.