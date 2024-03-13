Adidas закрыл год с чистым убытком впервые за 32 года

Ее чистый убыток по итогам 2023 года составил €14 млн, финансовые потери от продолжающихся операций достигли €58 млн. При годом ранее в Adidas объявили о чистой прибыли в размере €638 млн.
Основной причиной падения показателей послужил разрыв в 2022 году сотрудничества между Adidas и брендом Yeezy американского хип-хоп-исполнителя Канье Уэста (также известен как Йе). Это решение было принято после случаев скандального поведения музыканта. По оценкам компании, продажа оставшихся запасов продукции бренда происходит «по себестоимости».
В 2024 году Adidas собирается выйти на уровень в €500 млн по операционной прибыли. Совет директоров германской компании намерен сохранить выплату дивидендов на уровне 70 евроцентов за акцию, несмотря на убытки.
О приостановке деятельности в России Adidas сообщил 9 марта 2022 года. Розничные магазины сети закрылись 14 марта 2022 года.