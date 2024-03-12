В России запустили первое производство оригинального кубинского рома

«Традиция ромового производства — национальное достояние Кубы. Оно находится под строгим контролем правительства республики, что подтверждается особой зеленой маркой качества, которой оклеивается каждая бутылка напитка. Именно этот знак, гарантирующий оригинальность происхождения рома и его подлинность, после необходимой сертификации было разрешено наносить на ром Danza del Fuego от “Абрау-Дюрсо”», — говорится в сообщении.