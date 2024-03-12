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В России запустили первое производство оригинального кубинского рома

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. В России запустили первое производство оригинального кубинского рома Danza del Fuego, санкционированное госкорпорацией Cuba Ron S.A. Каждая партия рома выпускается под контролем специалистов из Кубы, которые сопровождают все этапы производства на «Абрау-Дюрсо», говорится в сообщении компании.
Источник: AFP 2023

Основная часть процесса производства Danza del Fuego сосредоточена на Кубе. «Абрау-Дюрсо» поставляет в Россию готовые ромовые дистилляты, на предприятиях компании происходят разбавление дистиллята очищенной водой до необходимых 40%, фильтрация и розлив по бутылкам. Каждая партия Danza del Fuego производится под личным контролем специалистов из Кубы, которые сопровождают все этапы розлива.

«Традиция ромового производства — национальное достояние Кубы. Оно находится под строгим контролем правительства республики, что подтверждается особой зеленой маркой качества, которой оклеивается каждая бутылка напитка. Именно этот знак, гарантирующий оригинальность происхождения рома и его подлинность, после необходимой сертификации было разрешено наносить на ром Danza del Fuego от “Абрау-Дюрсо”», — говорится в сообщении.

Стоимость рома Danza del Fuego в Москве составляет 1 499 рублей за бутылку 0,7 л. В ближайшее время алкогольный напиток будет представлен в федеральных торговых сетях.

«Абрау-Дюрсо» — ведущий производитель игристых и тихих вин России. Компания представляет коллекции виноделен: «Абрау-Дюрсо», «Винодельня Ведерниковъ», «Лоза», «Шеки Шараб» и другие, а также другие алкогольные напитки: настойки, джины, водки, биттеры и коньяки. Основным акционером компании является семья бизнес-омбудсмена Бориса Титова. С апреля 2012 года акции компании торгуются на Московской бирже.