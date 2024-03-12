В России запустили первое производство оригинального кубинского рома

Основная часть процесса производства Danza del Fuego сосредоточена на Кубе. «Абрау-Дюрсо» поставляет в Россию готовые ромовые дистилляты, на предприятиях компании происходят разбавление дистиллята очищенной водой до необходимых 40%, фильтрация и розлив по бутылкам. Каждая партия Danza del Fuego производится под личным контролем специалистов из Кубы, которые сопровождают все этапы розлива.
«Традиция ромового производства — национальное достояние Кубы. Оно находится под строгим контролем правительства республики, что подтверждается особой зеленой маркой качества, которой оклеивается каждая бутылка напитка. Именно этот знак, гарантирующий оригинальность происхождения рома и его подлинность, после необходимой сертификации было разрешено наносить на ром Danza del Fuego от “Абрау-Дюрсо”», — говорится в сообщении.
Стоимость рома Danza del Fuego в Москве составляет 1 499 рублей за бутылку 0,7 л. В ближайшее время алкогольный напиток будет представлен в федеральных торговых сетях.
«Абрау-Дюрсо» — ведущий производитель игристых и тихих вин России. Компания представляет коллекции виноделен: «Абрау-Дюрсо», «Винодельня Ведерниковъ», «Лоза», «Шеки Шараб» и другие, а также другие алкогольные напитки: настойки, джины, водки, биттеры и коньяки. Основным акционером компании является семья бизнес-омбудсмена Бориса Титова. С апреля 2012 года акции компании торгуются на Московской бирже.