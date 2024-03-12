В России сотовые абоненты получат доступ к спутниковой связи

Из документов следует, что инициатором выделения частот для сетей связи стала МТС. По ее заявке ГКРЧ может определить полосы радиочастот 1950−1965 МГц (для передачи данных с Земли на спутники, uplink) и 2140−2155 МГц (для возврата сигнала из космоса на Землю). Эти диапазоны выделяются для проведения научных, исследовательских, опытных, экспериментальных и конструкторских работ, говорится в проекте решения комиссии. Упоминается в нем и то, что вся гибридная система будет работать по технологии 5G.
К сотово-спутниковым сетям связи присматриваются и в Tele2.
Сейчас в мире есть два подхода к созданию сетей сотово-спутниковой связи. Один из них заключается в том, что смартфоны работают на частотах, которыми готовы поделиться операторы.
«Но в документах ГКРЧ речь идет о более интересном подходе. Упомянутые в ее материалах диапазоны уже частично используются для сотовой связи в сети МТС, а это значит, что пользователь, вышедший из зоны действия сети, сможет использовать для связи спутниковую. И для этого не понадобится какой-то специальный смартфон, например последняя модель Apple. Звонить и подключаться к интернету можно будет с совершенно обычного гаджета, поддерживающего последние версии стандарта 5G», — указывает собеседник «Известий».
Создание гибридных сетей мобильной и спутниковой связи — один из ключевых приоритетов дальнейшего развития отрасли уже в среднесрочной перспективе, отметили в «Мегафоне». Это позволит эффективно решать многие проблемы предоставления базовых услуг в труднодоступных местах, сказали в пресс-службе компании.