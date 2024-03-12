В России сотовые абоненты получат доступ к спутниковой связи

Из документов следует, что инициатором выделения частот для сетей связи стала МТС. По ее заявке ГКРЧ может определить полосы радиочастот 1950−1965 МГц (для передачи данных с Земли на спутники, uplink) и 2140−2155 МГц (для возврата сигнала из космоса на Землю). Эти диапазоны выделяются для проведения научных, исследовательских, опытных, экспериментальных и конструкторских работ, говорится в проекте решения комиссии. Упоминается в нем и то, что вся гибридная система будет работать по технологии 5G.