В феврале Сбербанк заработал 120,4 млрд рублей

В феврале у госбанка практически не вырос кредитный портфель. Корпоративный кредитный портфель Сбербанка до резервов составил 23,1 трлн рублей, как и в январе. С начала года портфель снизился на 0,7% (-1% без учета валютной переоценки). Розничный кредитный портфель за месяц не изменился, сохранившись на уровне 15,7 трлн рублей. Также не вырос за месяц портфель кредитных карт, который традиционно рос сильнее остальных розничных сегментов, составив 1,7 трлн рублей. Портфель жилищных кредитов вырос на 0,4% за месяц, до 10,2 трлн рублей «на фоне изменения регулирования и условий по программам льготной ипотеки».