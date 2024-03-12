В феврале Сбербанк заработал 120,4 млрд рублей

Чистая прибыль Сбербанка по российским стандартам бухучета (РСБУ) в январе составила 120,4 млрд рублей, что на 4,7% превышает результат аналогичного периода 2023 года, следует из сообщения крупнейшей российской кредитной организации. Рентабельность капитала в феврале составила 22,8%.
«По итогам первых двух месяцев 2024 года чистая прибыль Сбера выросла на 4,7% год к году до 235,5 млрд рублей, а рентабельность капитала составила 21,7%», — приводятся в сообщении слова президента госбанка Германа Грефа.
Чистый процентный доход банка за месяц снизился на 6,2%, до 199,2 млрд рублей (в январе был 211,7 млрд рублей), чистый комиссионный доход — вырос на 14,7%, до 55,9 млрд рублей. Операционные расходы банка растут второй месяц подряд двузначными темпами — в феврале они прибавили сразу 17,7%, до 71 млрд рублей.
В феврале у госбанка практически не вырос кредитный портфель. Корпоративный кредитный портфель Сбербанка до резервов составил 23,1 трлн рублей, как и в январе. С начала года портфель снизился на 0,7% (-1% без учета валютной переоценки). Розничный кредитный портфель за месяц не изменился, сохранившись на уровне 15,7 трлн рублей. Также не вырос за месяц портфель кредитных карт, который традиционно рос сильнее остальных розничных сегментов, составив 1,7 трлн рублей. Портфель жилищных кредитов вырос на 0,4% за месяц, до 10,2 трлн рублей «на фоне изменения регулирования и условий по программам льготной ипотеки».
«В феврале сохранилось давление на корпоративное и розничное кредитование, при этом нам удалось увеличить совокупный кредитный портфель на 0,5%», говорится в комментарии Грефа к отчетности.
Доля просроченной задолженности по итогам февраля составила 2,1% (была 2% на конец января). Расходы на резервы и переоценка кредитов составили 84,1 млрд рублей, что сразу на 28,4% выше, чем в январе (было 65,5 млрд рублей при стоимости риска в 1,9%). Уровень стоимости риска, значение которой у банка по итогам года составило 1,4%, сохранилось на повышенном уровне в 1,9%. По итогам января госбанк объяснял такой уровень «регулярным для января ухудшением качества розничных кредитов», однако по итогам февраля комментариев не сделал.
Средства физлиц по итогам февраля составили 22,8 трлн рублей, увеличившись на 2,7%. Таким образом, госбанк компенсировал отток депозитов населения в январе, который составлял 1,8% Средства юрлиц выросли на 1,6%, до 11,5 трлн рублей. С начала года рост средств корпоративных клиентов составил 6,1% (или 5,8% без учета валютной переоценки).
Котировки обыкновенных акций госбанка снижаются на 0,44% до 298,7 рублей к 10.20 мск.