Ставки по розничным кредитам обновляют максимумы

При этом рост процентной ставки не оказал отрицательного влияния на автокредиты: в феврале был зафиксирован максимальный рост объема выдач, до 171,4 млрд рублей, на 29,42% больше, чем в январе текущего года и на 115,6% выше, чем в феврале 2023 года.