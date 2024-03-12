Ставки по розничным кредитам обновляют максимумы

Средневзвешенная процентная ставка по розничным кредитам на срок свыше трех лет в январе текущего года достигла 17,3%, сообщает Банк России. Это максимальный показатель с августа 2015 года: тогда процент по кредиту достигал 17,8% годовых.
Последние полтора года процент по трехлетним кредитам не поднимался выше 14% годовых.
Рост ставок сказался на росте кредитного портфеля: объем выдач «длинных» кредитов за явнарь сократился к декабрю почти в три раза, до 271,7 млрд рублей, это минимум с лета 2022 года.
При этом рост процентной ставки не оказал отрицательного влияния на автокредиты: в феврале был зафиксирован максимальный рост объема выдач, до 171,4 млрд рублей, на 29,42% больше, чем в январе текущего года и на 115,6% выше, чем в феврале 2023 года.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».