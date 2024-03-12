Согласованы новые размеры ущерба по экономическим преступлениям

Президент ТПП РФ Сергей Катырин отмечает, что поправки «рассматривались бизнес-сообществом на стадии их обсуждения в правительстве и в целом поддержаны — повышение крупного и особого крупного размеров ущерба является реакцией на экономические изменения, учитывающие и инфляцию». Руководитель экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов «Деловой России» Екатерина Авдеева полагает, что доработанная версия законопроекта «гораздо больше соответствует критериям баланса частных и публичных интересов». В частности, она считает целесообразным отказ от кратного повышения порогов для налоговых преступлений — «избыточно высокие пороги могли бы вывести слишком большое число нарушений из охвата уголовным наказанием и создали бы стимул и дальше уклоняться от уплаты налогов».