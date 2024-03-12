Согласованы новые размеры ущерба по экономическим преступлениям

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству вчера рекомендовал ко второму чтению пакет поправок к законопроекту об увеличении порогов крупного и особо крупного ущерба для квалификации экономических преступлений. Этот проект был разработан депутатами от фракции «Новые люди» еще прошлой весной. Он предполагал повышение порогов по семи экономическим статьям УК РФ и в мае 2023 года был одобрен в первом чтении. Как пояснила первый зампред комитета Ирина Панькина, депутаты «плотно работали с правительством почти год, ждали поправки, которые официально будут поддержаны кабмином и профильными ведомствами».
В итоге такой работы проект ко второму чтению существенно изменился. В частности, пересмотрены положения о повышении порога по налоговым преступлениям. Изначально предлагалось считать крупным размером при уклонении организациями от уплаты налогов, сборов и страховых платежей (а также при неисполнении обязанностей налогового агента) сумму в 35 млн руб. в пределах трех лет подряд (сейчас это 15 млн руб.), а особо крупным — 100 млн руб. (45 млн руб.). В правительстве посчитали, что столь существенное повышение порога выведет из-под действия УК значительное число налоговых правонарушений. Новая версия документа предполагает скорее не повышение сумм, а их индексацию — до 18,75 млн и 65,25 млн руб. соответственно.
Вместе с тем при втором чтении значительно расширится перечень преступлений, по которым повышаются суммы ущерба, — законопроект пополнился частью давних предложений Минюста. Среди них: повышение порогов крупного ущерба при уклонении от уплаты таможенных платежей — с 2 млн до 3 млн руб., а особо крупного — с 6 млн до 9 млн руб. (для отдельных товаров, список которых определит правительство, пороги останутся прежними).
При совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов крупным размером предлагается считать 13,5 млн руб. (сейчас — 9 млн руб.) незаконных переводов в течение года, особо крупным — 65 млн руб. (45 млн руб.).
Пересматривается и размер ущерба для квалификации мошенничества. В случаях, когда речь идет о преднамеренном неисполнении договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если их сторонами являются компании или ИП (ч. 5−7 ст. 159 УК РФ), значительный ущерб повышается с 10 тыс. сразу до 250 тыс. руб., крупный — с 3 млн до 4,5 млн руб., особо крупный — с 12 млн до 18 млн руб. Индексируются и пороги для таких преступлений, как неправомерное использование инсайдерской информации, злоупотребления при эмиссии ценных бумаг, привлечение средств граждан в нарушение требований законодательства о долевом строительстве.
Кроме того, предлагается декриминализировать один из признаков незаконной предпринимательской деятельности, предполагающий ведение деятельности без разрешения или лицензии (ст. 171 УК РФ), а именно — связь этих действий с получением доходов в крупном и особо крупном размере. Второй признак преступления остается, если это причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству.
Президент ТПП РФ Сергей Катырин отмечает, что поправки «рассматривались бизнес-сообществом на стадии их обсуждения в правительстве и в целом поддержаны — повышение крупного и особого крупного размеров ущерба является реакцией на экономические изменения, учитывающие и инфляцию». Руководитель экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов «Деловой России» Екатерина Авдеева полагает, что доработанная версия законопроекта «гораздо больше соответствует критериям баланса частных и публичных интересов». В частности, она считает целесообразным отказ от кратного повышения порогов для налоговых преступлений — «избыточно высокие пороги могли бы вывести слишком большое число нарушений из охвата уголовным наказанием и создали бы стимул и дальше уклоняться от уплаты налогов».
По словам президента «Опоры России» Александра Калинина, «хотелось бы, чтобы пороги были выше, но с учетом ранее принятых мер по либерализации, в частности перевода ряда налоговых преступлений из категории тяжких в категорию преступлений средней тяжести, а также изменений, предполагающих закрытие дела при уплате налогов, — это нормально». Старший юрист практики налогового права «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Роман Билык считает, что увеличение порогов по налоговым преступлениям лишь компенсирует инфляцию, но не вполне отвечает ожиданиям бизнеса, особенно крупных компаний, для которых действующие пороги с учетом значительного размера их отчислений несущественны.
Евгения Крючкова, Диана Галиева