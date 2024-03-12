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Согласованы новые размеры ущерба по экономическим преступлениям

Госдума и Белый дом согласовали параметры повышения порогов крупного и особо крупного ущерба по ряду экономических преступлений — вчера профильный думский комитет рекомендовал соответствующий депутатский законопроект ко второму чтению с учетом замечаний правительства. Новая редакция предусматривает куда менее радикальное, чем было изначально предложено, повышение сумм ущерба по налоговым преступлениям. Кроме того, при втором чтении существенно расширяется перечень экономических статей Уголовного кодекса (УК), по которым будут повышены пороги ущерба.
Источник: РИА "Новости"

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству вчера рекомендовал ко второму чтению пакет поправок к законопроекту об увеличении порогов крупного и особо крупного ущерба для квалификации экономических преступлений. Этот проект был разработан депутатами от фракции «Новые люди» еще прошлой весной. Он предполагал повышение порогов по семи экономическим статьям УК РФ и в мае 2023 года был одобрен в первом чтении. Как пояснила первый зампред комитета Ирина Панькина, депутаты «плотно работали с правительством почти год, ждали поправки, которые официально будут поддержаны кабмином и профильными ведомствами».

В итоге такой работы проект ко второму чтению существенно изменился. В частности, пересмотрены положения о повышении порога по налоговым преступлениям. Изначально предлагалось считать крупным размером при уклонении организациями от уплаты налогов, сборов и страховых платежей (а также при неисполнении обязанностей налогового агента) сумму в 35 млн руб. в пределах трех лет подряд (сейчас это 15 млн руб.), а особо крупным — 100 млн руб. (45 млн руб.). В правительстве посчитали, что столь существенное повышение порога выведет из-под действия УК значительное число налоговых правонарушений. Новая версия документа предполагает скорее не повышение сумм, а их индексацию — до 18,75 млн и 65,25 млн руб. соответственно.

Вместе с тем при втором чтении значительно расширится перечень преступлений, по которым повышаются суммы ущерба, — законопроект пополнился частью давних предложений Минюста. Среди них: повышение порогов крупного ущерба при уклонении от уплаты таможенных платежей — с 2 млн до 3 млн руб., а особо крупного — с 6 млн до 9 млн руб. (для отдельных товаров, список которых определит правительство, пороги останутся прежними).

При совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов крупным размером предлагается считать 13,5 млн руб. (сейчас — 9 млн руб.) незаконных переводов в течение года, особо крупным — 65 млн руб. (45 млн руб.).

Пересматривается и размер ущерба для квалификации мошенничества. В случаях, когда речь идет о преднамеренном неисполнении договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если их сторонами являются компании или ИП (ч. 5−7 ст. 159 УК РФ), значительный ущерб повышается с 10 тыс. сразу до 250 тыс. руб., крупный — с 3 млн до 4,5 млн руб., особо крупный — с 12 млн до 18 млн руб. Индексируются и пороги для таких преступлений, как неправомерное использование инсайдерской информации, злоупотребления при эмиссии ценных бумаг, привлечение средств граждан в нарушение требований законодательства о долевом строительстве.

Кроме того, предлагается декриминализировать один из признаков незаконной предпринимательской деятельности, предполагающий ведение деятельности без разрешения или лицензии (ст. 171 УК РФ), а именно — связь этих действий с получением доходов в крупном и особо крупном размере. Второй признак преступления остается, если это причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству.

Президент ТПП РФ Сергей Катырин отмечает, что поправки «рассматривались бизнес-сообществом на стадии их обсуждения в правительстве и в целом поддержаны — повышение крупного и особого крупного размеров ущерба является реакцией на экономические изменения, учитывающие и инфляцию». Руководитель экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов «Деловой России» Екатерина Авдеева полагает, что доработанная версия законопроекта «гораздо больше соответствует критериям баланса частных и публичных интересов». В частности, она считает целесообразным отказ от кратного повышения порогов для налоговых преступлений — «избыточно высокие пороги могли бы вывести слишком большое число нарушений из охвата уголовным наказанием и создали бы стимул и дальше уклоняться от уплаты налогов».

По словам президента «Опоры России» Александра Калинина, «хотелось бы, чтобы пороги были выше, но с учетом ранее принятых мер по либерализации, в частности перевода ряда налоговых преступлений из категории тяжких в категорию преступлений средней тяжести, а также изменений, предполагающих закрытие дела при уплате налогов, — это нормально». Старший юрист практики налогового права «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Роман Билык считает, что увеличение порогов по налоговым преступлениям лишь компенсирует инфляцию, но не вполне отвечает ожиданиям бизнеса, особенно крупных компаний, для которых действующие пороги с учетом значительного размера их отчислений несущественны.

Евгения Крючкова, Диана Галиева