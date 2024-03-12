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Рынок ждет отчет ОПЕК

Людмила Рокотянская, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»
Людмила Рокотянская
аналитик
Источник: Reuters

Нефть

Нефть оказалась зажата между бычьими и медвежьими факторами. Поддержку черному золоту оказывает сокращение добычи со стороны ОПЕК+ и конфликт на Ближнем Востоке. На другой чаше весов — замедление мировой экономики, а также рост добычи со стороны стран, не входящих в ОПЕК+, — США, Бразилия, Гайана.

Какие из этих факторов перевесят? Неизвестно. А пока нефть марки Brent продолжает движение в узком боковом диапазоне $82−83 за баррель. Здесь же пролегают и среднегодовые значения актива (EMA200).

Сегодня инвесторы ждут публикации ежемесячного отчета ОПЕК. Помимо этого, Управление энергетической безопасности США (EIA) опубликует краткосрочный прогноз по рынку энергоносителей, а Американский институт нефти (API) поделится еженедельными данными о запасах сырой нефти в США.

В четверг ежемесячный отчет по рынку нефти представит Международное энергетическое агентство (МЭА). Данная организация расходится с ОПЕК в своих оценках спроса на нефть в 2024 г.

Индекс доллара (DXY), снижавшийся 3 недели подряд, замедлил падение. Чем слабее доллар, тем сильнее растут цены на сырьевые товары. Сегодня будут опубликованы данные по инфляции в США за февраль. Эта информация влияет на решения ФРС по процентной ставке и, как следствие, на индекс доллара.

Переговоры о прекращении огня между Израилем и ХАМАС остаются в подвешенном состоянии.

Природный газ

Котировки фьючерсов на природный газ в США, после 2-недельного отскока, продолжили спуск вниз. Локальное дно пролегает в районе $1,4−1,5 за MMBTU.

Динамика объясняется окончанием отопительного сезона. На прошлой неделе небольшой рост цен наблюдался лишь на Западном побережье, где температуры все еще остаются низкими.

По данным EIA, запасы природного газа в стране также находятся на высоком уровне — на треть выше, чем в среднем за последние пять лет.

Сместить рыночный баланс в сторону покупателей может сокращение добычи, о котором заявили многие производители природного газа.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

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