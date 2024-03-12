Рынок ждет отчет ОПЕК

Индекс доллара (DXY), снижавшийся 3 недели подряд, замедлил падение. Чем слабее доллар, тем сильнее растут цены на сырьевые товары. Сегодня будут опубликованы данные по инфляции в США за февраль. Эта информация влияет на решения ФРС по процентной ставке и, как следствие, на индекс доллара.