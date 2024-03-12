Россияне смогут поехать по аналогу «Зеленой карты» в Иран и Казахстан

К «Синей карте» в течение года могут присоединиться Турция, Азербайджан и Иран, заявил «Известиям» глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев. По его словам, Казахстан может войти в систему не ранее 2025-го. Первые переговоры также начались с Киргизией.
Тарифы для страховок пока разрабатываются, рассказал вице-президент «РЕСО-Гарантии» Игорь Иванов. Первые соглашения с этими дружественными странами могут быть подписаны во второй половине 2024-го, считает директор по развитию бизнеса ГК «Зетта Страхование» Виктор Плетников.
Сейчас — после прекращения работы «Зеленой карты» — для въезда на территорию других стран на своей машине россияне должны приобретать местный полис автогражданской ответственности, уточнили в пресс-службе «Югории».
Цена такой страховки обычно гораздо выше, чем у ранее действовавшей «Зеленой карты», отметил директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин. По его мнению, запуск «Синей карты» для дружественных государств сделает поездки более доступными для россиян. Экономия по сравнению с местными аналогами ОСАГО составит порядка 20%, оценил Саид Залиев из ГТК-Холдинг.