Россияне смогут поехать по аналогу «Зеленой карты» в Иран и Казахстан

К «Синей карте» в течение года могут присоединиться Турция, Азербайджан и Иран, заявил «Известиям» глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев. По его словам, Казахстан может войти в систему не ранее 2025-го. Первые переговоры также начались с Киргизией.