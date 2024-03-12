Россияне не торопятся тратить декабрьские премии

Объем депозитов на 1 февраля 2024 года составил 54,1 трлн рублей. В январе, в период длинных выходных, традиционно отмечается сокращение объема депозитов и наличных. При этом в 2024 году оно составило только 8% от декабрьского прироста, в то время как в 2023 году показатель равнялся 23%, отметил независимый эксперт Дмитрий Тарасов в комментарии для Frank Media. «Высокие ставки по депозитам реально снижают потенциальный спрос на товары и услуги», — считает он.