Россияне не торопятся тратить декабрьские премии

Граждане в январе 2024 года не торопились забирать депозиты из банков — их объем снизился в январе на 223 млрд рублей, что почти в четыре раза меньше показателя за тот же период прошлого года, следует из данных Центробанка. В январе 2023 года россияне сняли с депозитов 864 млрд рублей.
Объем депозитов на 1 февраля 2024 года составил 54,1 трлн рублей. В январе, в период длинных выходных, традиционно отмечается сокращение объема депозитов и наличных. При этом в 2024 году оно составило только 8% от декабрьского прироста, в то время как в 2023 году показатель равнялся 23%, отметил независимый эксперт Дмитрий Тарасов в комментарии для Frank Media. «Высокие ставки по депозитам реально снижают потенциальный спрос на товары и услуги», — считает он.
При этом сокращение происходило, в основном, за счет переводных депозитов, к которым относятся текущие и другие счета до востребования. Их объем снизился на 975 млрд рублей. Остальные виды депозитов, в том числе срочные, выросли в сумме на 750 млрд рублей. Как отметил Тарасов, россияне тратили средства именно с текущих счетов на потребление, пополнение срочных депозитов и переводных депозитов с процентами.
Центробанк отмечал этот процесс в обзоре денежно-кредитных условий — снижение остатков рублевых средств населения в банках в январе было заметно меньше сезонного сокращения в январе 2019−2022 годов. Население предпочитает краткосрочные срочные вклады, скором до года. «Сберегательное поведение населения в том числе поддерживается сохранением высокого уровня ставок по депозитам на фоне проводимой денежно-кредитной политики», — писал регулятор.
Также граждане сократили объем наличной валюты на руках на 398,5 млрд рублей. Это максимальное сокращение с апреля 2022 года. Ранее в декабре объем наличных пополнился на 238,8 млрд рублей после трех месяцев снижения. По словам Тарасова, это произошло, так как россияне снимали средства со счетов перед длинными праздниками. «Тенденция постепенной миграции из наличных в депозиты, сформировавшаяся с октября 2023 года, приостановилась лишь в декабре», — отметил он.
Как следует из данных Сбериндекса, в среднем потребительские расходы в январе выросли на 13% год к году из расчета по неделям.