Роскомнадзор зафиксировал утечку данных клиентов из МФО

«Риски для субъектов, с одной стороны, очевидны, с другой стороны, переоценивать их тоже не стоит. Во-первых, это риски того, что разного рода организации, те же МФО, будут очень активно навязывать вам свои услуги. Во-вторых, это риски того, что участятся звонки со стороны мошенников, хотя в последние годы, я бы сказал, риски эти возникают вне зависимости от того, утекали ли ваши данные или нет, они возникают просто в силу наличия у человека мобильного телефона с функцией приема входящих звонков, остальное — дело социальной инженерии», — рассуждает Федюкин. Персональные данные при этом сами по себе не «позволяют причинить имущественный или моральный вред субъекту, даже находясь не в тех руках», подчеркивает он.